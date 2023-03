Sei vittima di data breach? Scoprilo con NordPass

Un data breach, noto anche come violazione dei dati, si verifica quando un'organizzazione o un individuo non autorizzato accede, modifica o distrugge dati a cui - normalmente - non dovrebbe avere accesso. Ciò può avvenire ad esempio in seguito a un attacco hacker, oppure a causa di errori umani. Le conseguenze possono essere anche gravi e includere la perdita di informazioni sensibili sia di tipo personale che finanziario, portando a furti d'identità, frodi finanziarie e molto altro.

Chiunque, quindi, potrebbe potenzialmente essere caduto vittima di una violazione dati. Anche senza saperlo. Grazie al Data Breach Scanner di NordPass puoi verificare se le tue password o i dettagli della tua carta di credito sono mai stati compromessi e ricevere notifiche in tempo reale nel caso in cui le tue informazioni sensibili appaiano in una violazione. Lo Scanner è una funzionalità esclusiva del piano Premium, in offerta al 23% di sconto grazie a una speciale promozione in corso.

Cosa è il Data Breach Scanner?

Il Data Breach Scanner è una funzionalità Premium integrata in NordPass che scansiona automaticamente database compromessi e li confronta con gli elementi salvati nella tua cassetta di sicurezza. Se uno qualsiasi dei tuoi indirizzi email, delle tue password o dei dettagli della tua carta di credito è stato compromesso in passato, NordPass lo elencherà evidenziando quali violazioni potrebbero interessarti di più.

Non solo: lo Scanner ti aiuta anche a identificare dove e quando si è verificata la violazione e quale tipo di dati è stato compromesso. Attivando inoltre il monitoraggio delle violazioni, riceverai avvisi in tempo reale se i tuoi dati sensibili compaiono in una violazione dei dati. Questa funzione è progettata affinché le persone vittime di una violazione possano agire rapidamente per ridurre al minimo potenziali danni.

NordPass Premium, ecco come funziona

Vuoi proteggere al meglio le tue password e le informazioni personali online? NordPass è la soluzione di cui hai bisogno. La piattaforma una versione gratuita che ti consente di archiviare tutte le tue password in modo sicuro, sincronizzare i dati tra i dispositivi e salvare le informazioni delle tue carte di credito e note senza limitazioni.

Tuttavia, se vuoi aumentare la tua protezione e avere accesso a funzionalità esclusive dovrai passare alla versione Premium. Questa opzione ti consente di condividere in sicurezza le tue password e passare facilmente tra i dispositivi senza dover accedere ogni volta. Inoltre, avrai accesso a strumenti di sicurezza avanzati come Salute Password, che ti aiuta a identificare le password deboli e vecchie, e - appunto - il Data Breach Scanner, che ti avvisa in caso di violazioni dei dati.

Ecco la buona notizia: con la promozione in corso, puoi ottenere uno sconto del 23% sul piano Premium se scegli di sottoscrivere la soluzione biennale a soli 2,29 euro al mese. Abbonandoti alla versione Premium, otterrai il massimo della sicurezza online. E potrai dormire sonni tranquilli, sapendo che le tue informazioni personali sono sempre racchiuse in un luogo sicuro, protetto da autenticazione a più fattori (MFA) e crittografia XChaCha20.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.