Sei un rivenditore hosting? Trova il piano per te con Serverplan

Chi si occupa di fornire servizi di hosting come rivenditore, ha sicuramente la necessità di avere un unico posto da cui gestire tutti i domini. La risposta a queste esigenze sono le soluzioni di hosting reseller multidominio offerte da Server Plan.

L'hosting multidominio è un servizio che consente la gestione di più progetti web attraverso un solo pannello. Da qui è anche possibile condividere le risorse hardware di cui è dotato il server in uso.

Serverplan offre il pannello cPanel, da cui è possibile dividere la gestione, assegnando una cartella a ogni singolo dominio. Si tratta quindi della soluzione ideale per quei rivenditori che hanno la necessità di avere una gestione centrale dei progetti web, a cui poter assegnare dei privilegi. La soluzione è utile anche per le aziende più grandi, che possedendo un diverso numero di siti web, hanno la necessità di gestire differenti servizi.

I vantaggi con questo tipo di soluzione sono sicuramente tanti se si hanno necessità di questo tipo. L'hosting multidominio può far risparmiare sia tempo che denaro proprio grazie a una risorsa centralizzata da cui poter gestire i siti web. Ecco cosa offrono le offerte di Serverplan.

Serverplan: i piani ideali per i rivenditori hosting

Serverplan include soluzioni che fanno uso sia di Linux che di Windows. È possibile scegliere tra Basic con 50GB di spazio, Plus con 100GB di spazio e Pro con 150GB di spazio. In tutti i casi, la memoria di archiviazione fa uso di unità SSD, per garantire i tempi di caricamento ed elaborazione più rapidi.

Siti web, account email e gestione del traffico mensile sono illimitati, così come i database MySQL e postgre SQL. È possibile gestire tutto dal pannello di controllo WHM-cPanel, con un pannello disponibile per ogni account.

Ogni dominio avrà un certificato SSL di Let's Encrypt gratuito, in modo da garantire la sicurezza per lo scambio dei dati tramite il protocollo HTTPS. Sono inoltre inclusi gli antimalware e gli antispam di Bitninja per la massima protezione contro le principali minacce informatiche, come bruteforce, botnet, DDoS e altri.

Scegliete il piano più adatto e iniziate da subito a gestire i vostri siti web. Tutte le offerte hanno una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni e la migrazione è gratuita!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.