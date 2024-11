Se hai un iPhone con le versioni obsolete di iOS perderai i backup

Apple ha annunciato che, a partire dal 18 dicembre 2024, i dispositivi che utilizzano iOS 8 o versioni precedenti non potranno più effettuare né accedere ai backup su iCloud. Di conseguenza, dati personali come foto, contatti e messaggi salvati nel cloud verranno rimossi, a meno che il dispositivo non venga aggiornato a una versione più recente del sistema operativo.

La buona notizia è che chi possiede un iPhone 4S o modelli successivi, un iPad 2 o superiore, oppure un iPod touch di quinta generazione o più recente, può ancora aggiornare il proprio dispositivo a iOS 9. Per farlo, basta accedere alle Impostazioni, selezionare Generali e poi Aggiornamento Software. In alternativa, è possibile collegare il dispositivo a un computer e aggiornare tramite Finder su Mac o iTunes su Windows.

Per i dispositivi troppo datati per supportare iOS 9 o per chi preferisce non aggiornare, ci sono soluzioni alternative per salvaguardare le informazioni personali. Gli utenti possono effettuare un backup manuale collegando il proprio dispositivo al computer. Su macOS Catalina o versioni successive, è possibile utilizzare Finder per creare una copia completa dei dati.

Verrà, inoltre, interrotta la sincronizzazione dei segnalibri iCloud per alcuni device

Allo stesso modo, chi utilizza iTunes su Windows o macOS più vecchi può effettuare il backup scegliendo l’opzione Esegui backup adesso. Entrambi i metodi permettono anche di proteggere i dati tramite crittografia con una password.

Inoltre, Apple ha comunicato che dalla stessa data sarà interrotta la sincronizzazione dei segnalibri iCloud per i dispositivi con iOS 10 o versioni precedenti. Per continuare a gestire i segnalibri, sarà necessario un aggiornamento a iOS 11 o versioni più recenti, iPadOS 11 o successivi, o macOS Sierra 10.12.6 o superiore.

Questi cambiamenti segnano un passo importante nell’evoluzione dei servizi iCloud, richiedendo agli utenti con dispositivi più vecchi di prendere provvedimenti per proteggere i propri dati e continuare a sfruttare le funzionalità offerte dal cloud Apple.