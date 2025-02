Se hai il computer lento devi provare questo software

Sono molteplici i fattori che portano a una drastica riduzione delle prestazioni di un PC. Nella maggior parte dei casi, la colpa ricade sui file temporanei e sulla cache dei dati, che appesantiscono il sistema rallentandone la velocità. Altre volte, invece, performance ben lontane da quelle dei primi mesi possono essere la spia di un problema più serio, come ad esempio la presenza di un malware.

In una situazione del genere, la scelta più semplice è quella di cambiare il proprio notebook, ma questo non significa né che sia la scelta giusta né tantomeno la più conveniente, anzi. Se anche il tuo computer è diventato più lento rispetto a quando l'avevi acquistato, uno degli strumenti migliori che si possono provare per risolvere il problema è PC Cleaner, software progettato per velocizzare qualsiasi tipo di computer lento.

Disponibile anche in versione gratuita, PC Cleaner offre anche una versione completa a partire da 3 euro al mese, con tanto di garanzia di rimborso della durata di 3 giorni. Il suo utilizzo consente di ripristinare le performance del computer nel giro di pochi minuti, senza la necessità di recarsi in negozio per comprare un nuovo PC.

Velocizzare il computer con PC Cleaner

Il nuovo software PC Cleaner 9 aiuta ad esempio a rimuovere in automatico i file indesiderati, liberare prezioso spazio sul disco, migliorare la stabilità del sistema operativo e rendere più veloce il caricamento all'avvio.

Tra le sue funzionalità più importanti vi è anche la scelta delle applicazioni che si vogliono caricare in automatico all'avvio del computer. A questo proposito, è utile ricordare che più programmi sono presenti nella routine di avvio del PC, più lento sarà il caricamento della schermata iniziale e dello spegnimento del computer.

L'ultima versione di PC Cleaner è compatibile al 100% con i PC che utilizzano le seguenti versioni di Windows: Windows 11, Windows 10, Windows 8 e Windows 7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.