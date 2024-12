Se ai film di Natale preferisci gli horror, non perderti Light Shop su Disney+

Disney+ arricchisce il suo catalogo con un nuovo imperdibile Original: Light Shop, una serie televisiva sudcoreana disponibile sulla piattaforma dal 4 dicembre. Tratta dall’omonimo webtoon di Kang Full, autore già noto per Moving, la serie si distingue per un’atmosfera unica che mescola orrore e introspezione, coinvolgendo lo spettatore in una spirale di tensione e mistero.

Light Shop, una visione unica dell'horror

Light Shop racconta la storia di un gruppo di sconosciuti, tutti segnati da esperienze traumatiche, che vengono attirati in un negozio di luci situato in un vicolo di dubbia fama. Questa la trama ufficiale:

Ogni sera, il negozio di lampade illumina il vicolo buio e accoglie i clienti. Anche se si tratta di un solo cliente, l'impenetrabile proprietario tiene aperto il negozio. Tuttavia, gestire il negozio di notte non è facile, perché riceve visite da clienti di ogni genere.

Una serie che porta in scena la sua visione unica dell'horror, dove il terrore non è fatto di mostri o scene sanguinose, ma di sentimenti ed emozioni che scavano nell'inconscio, portando con sé lo spettatore in un percorso dai contorni inquietanti.

Come guardare Light Shop in streaming

Con Light Shop, Disney+ conferma la volontà di proporre contenuti originali e di qualità, provenienti da ogni angolo del mondo. Per guardare in streaming tutti gli episodi, 8 complessivi dalla durata di 40 minuti l'uno, è necessario abbonarsi a uno dei piani della piattaforma.

Sono tre i piani Disney+ disponibili: Premium a 13,99 euro al mese, oppure 139,90 euro all'anno, Standard a 9,99 euro al mese (99,90 euro all'anno), e infine Standard con Pubblicità, a 5,99 euro al mese. Optando per i piani Premium o Standard a fatturazione annuale, risparmierai due mesi di abbonamento.

