Scopri queste imperdibili offerte per il weekend di Pasqua 2025

Abbiamo da poco archiviato le vacanze natalizie e invernali che il pensiero delle prossime ferie va direttamente all’estate, con l’impressione di un obiettivo troppo lontano nel tempo. La buona notizia è che il 2025 è un anno che ha diversi ponti utili per partire. Un’occasione importante da cogliere è quella del weekend di Pasqua con il lunedì successivo, Pasquetta, che consente di riuscire a partire per almeno 3 giorni potendo prendere in considerazione diverse destinazioni. Su Lastminute.com ci sono già diverse offerte da cogliere al volo.

Dove andare il weekend di Pasqua

Il weekend di Pasqua è l’occasione ideale per partire verso diverse destinazioni, sia in Italia tra città d’arte e luoghi di interesse naturalistico (complice l’arrivo della primavera) che all’estero, potendo così trovare qualsiasi tipologia di soggiorno.

Su Lastminute.com sono disponibili offerte molto interessanti che comprendono sia il viaggio in aereo che il soggiorno in hotel. Prenotare ora – Pasqua 2025 sarà domenica 20 aprile – significa assicurarsi non solo l’offerta migliore in termini di prezzo, ma anche una maggiore scelta sulle destinazioni da visitare.

Le offerte di Lastminute.com prevedono diverse località di mare (Sharm El Sheikh, Rodi, Maiorca, Malta, Creta e Fuerteventura) o alcune delle principali città europee (Praga, Valencia, Budapest, Madrid, Siviglia e Lisbona). I prezzi sono molto interessanti con le località di mare raggiungibili a partire da 237€ e le città europee da 127€. Inoltre con Lastminute.com c’è la possibilità di pagare a rate senza interesse aumentando ulteriormente i vantaggi.

Il weekend di Pasqua con le offerte Lastminute.com può diventare l’occasione per realizzare quel viaggio tanto desiderato con il partner, la famiglia o gli amici. L’occasione perfetta per staccare qualche giorno dalla routine quotidiana, scoprire località meravigliose e trascorrere del tempo all’insegna del divertimento, della compagnia e della bellezza di luoghi incantati e ricchi di opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.