Scopri il monitor curvo Samsung S39GD: qualità e comfort a 139€

Scopri un monitor che combina qualità visiva e comfort a un prezzo davvero competitivo. Il Samsung S39GD è la scelta perfetta per chi desidera un display affidabile e versatile senza spendere una fortuna. Con un prezzo di lancio di soli 139,90 euro, offre un mix di prestazioni e design che lo rendono ideale per ogni tipo di utilizzo.

Design curvo e prestazioni avanzate

Il Samsung S39GD si distingue per il suo schermo curvo da 27 pollici con curvatura 1800R, progettato per offrire un’esperienza visiva avvolgente. Grazie alla risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), ogni immagine appare nitida e dettagliata, mentre la frequenza di aggiornamento di 100Hz e il tempo di risposta di 4ms garantiscono una fluidità ideale per i contenuti dinamici, compresi i videogiochi.

Se trascorri molte ore davanti al monitor, il Samsung S39GD è dotato di tecnologie pensate per proteggere i tuoi occhi. La modalità Eye Saver riduce l’emissione di luce blu, mentre la tecnologia Flicker Free elimina lo sfarfallio, offrendo un comfort visivo superiore anche durante sessioni prolungate.

Il monitor include una porta HDMI, una D-Sub e un ingresso audio, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, gli altoparlanti integrati eliminano la necessità di acquistare speaker esterni, semplificando ulteriormente la configurazione del tuo setup.

Un’opzione elegante e compatta

Con dimensioni di 61,78 x 46,87 x 25,07 cm e un peso di soli 3,8 kg, il Samsung S39GD si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, sia esso un ufficio professionale o uno spazio domestico. L’elegante finitura nera completa un design moderno e raffinato, perfetto per qualsiasi tipo di arredamento.

Che tu sia un gamer, un professionista o semplicemente un appassionato di tecnologia, questo monitor rappresenta una scelta intelligente. Con un prezzo accessibile e caratteristiche avanzate, come la Game Mode per ottimizzare automaticamente le impostazioni durante il gaming, il Samsung S39GD offre un rapporto qualità-prezzo difficile da battere.

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito a utilizzare il monitor, inclusi un cavo di alimentazione e un cavo HDMI. Non lasciarti sfuggire l’occasione di migliorare il tuo setup con il Samsung S39GD, un prodotto che unisce tecnologia e convenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.