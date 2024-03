Scopri le novità di Disney+ da soli 5,99€ al mese

Con Disney+ hai accesso a un mondo di contenuti. Oltre al vasto catalogo con i classici Disney e Pixar, Marvel e Star Wars, l’offerta continua ad arricchirsi con titoli esclusivi come il film premiato agli oscar Povere Creature, la serie Shogun e il docufilm di Taylor Swift. Puoi accedere a tutto questo a partire da 5,99 € al mese.

Intrattenimento assicurato per tutta la famiglia con Disney+

Disney+ è la casa di un'infinità di storie, dove i grandi classici Disney si incontrano con le saghe epiche di Star Wars, le avventure degli eroi Marvel, e le storie magiche di Pixar. Ma non è tutto: il catalogo si arricchisce costantemente di documentari National Geographic che esplorano le meraviglie del nostro pianeta e dell'universo, offrendo spunti di riflessione e scoperta.

Ma Disney+ non si limita a proporre contenuti già noti e amati dal grande pubblico; si impegna anche nella produzione di opere originali e esclusive, dai reboot di classici amati a nuove storie che promettono di diventare i classici di domani. Questi contenuti originali sono pensati per soddisfare i fan di lunga data e per attrarre nuovi spettatori con proposte fresche e innovative.

Abbonarsi a Disney+ è molto facile. Ti basta visitare il sito ufficiale e registrare un account e poi scegliere tra uno dei piani disponibili. Ecco una panoramica degli abbonamenti.

Standard con pubblicità : propone uno streaming con inserzioni pubblicitarie a un prezzo accessibile di 5,99 € al mese . Puoi avere una qualità audio fino a 5.1 e video fino a Full HD 1080p, con la possibilità di riproduzione su due dispositivi in contemporanea.

: propone uno streaming con inserzioni pubblicitarie a un prezzo accessibile di . Puoi avere una qualità audio fino a 5.1 e video fino a Full HD 1080p, con la possibilità di riproduzione su due dispositivi in contemporanea. Standard : elimina le interruzioni pubblicitarie per una visione più fluida, mantenendo la stessa qualità audio e video del piano precedente. Aggiunge la possibilità di scaricare contenuti su fino a 10 dispositivi. Il costo è di 8,99 € al mese o 89,90 € all'anno, offrendo un'opzione più conveniente se preferisci l’impegno annuale.

: elimina le interruzioni pubblicitarie per una visione più fluida, mantenendo la stessa qualità audio e video del piano precedente. Aggiunge la possibilità di scaricare contenuti su fino a 10 dispositivi. Il costo è di al mese o 89,90 € all'anno, offrendo un'opzione più conveniente se preferisci l’impegno annuale. Premium: è il top di gamma, pensato per gli appassionati di cinema e serie TV che cercano la migliore esperienza possibile. Per 11,99 € al mese o 119,90 € all'anno, offre streaming senza pubblicità, qualità audio Dolby Atmos e video fino a 4K UHD e HDR. In più, consente la riproduzione contemporanea su quattro dispositivi e il download su fino a 10.

Per tutti questi motivi, non perdere l’occasione di accedere all’universo Disney. Ricorda che, tranne il piano con la pubblicità, se scegli l’abbonamento annuale puoi risparmiare 2 mesi. Visita il sito ufficiale qui e abbonati ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.