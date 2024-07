Scopri le CUFFIE BLUETOOTH che ti regalano qualità eccelsa al 15% in meno!

Le Nothing Ear a 84,99€ grazie al 14% di sconto ridefiniscono l'esperienza audio wireless combinando tecnologia avanzata e design accattivante.

Queste cuffie Bluetooth offrono cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, audio Hi-Res con LDAC e un'autonomia di fino a 42.5 ore. Perfette per gli amanti della musica e dello stile, le Nothing Ear sono il compagno ideale per chi cerca qualità sonora e comfort in ogni momento.

Con cancellazione del rumore attiva

Con una riduzione del rumore fino a 45 dB, queste cuffie ti permettono di immergerti completamente nella tua musica, senza distrazioni. Che tu sia in un ambiente rumoroso come un aereo o in un ufficio affollato, la tecnologia ANC delle Nothing Ear (2) ti offre un isolamento acustico eccezionale, permettendoti di concentrarti solo su ciò che conta: la tua musica.

Un altro punto di forza delle Nothing Ear (2) è la loro incredibile autonomia. Con una singola carica, queste cuffie offrono fino a 42.5 ore di ascolto, rendendole perfette per lunghe giornate di lavoro, viaggi o sessioni di ascolto prolungate. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria durante la tua giornata. Inoltre, la ricarica rapida ti consente di ottenere ore di ascolto con pochi minuti di ricarica, mantenendoti sempre connesso alla tua musica.

Non perdere l'occasione di portare la tua esperienza musicale a un livello superiore con queste straordinarie cuffie Bluetooth.

