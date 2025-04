Google ADK: kit open source per app AI multi-agente

Nel corso del Google Cloud Next 2025 la compagnia californiana ha annunciato il rilascio di ADK (Agent Development Kit), un framework open source pensato per semplificare la creazione di applicazioni basate su agenti AI e cooperativi. Questo nuovo strumento di Mountain View supporta l'intero ciclo di vita dei sistemi basati sugli agenti di intelligenza artificiale. Dalla progettazione logica all'orchestrazione, dal debugging alla valutazione e distribuzione di un progetto.

Come funziona Google ADK

Google ADK è già stato adottato internamente dagli sviluppatori Big G in sistemi come Agentspace, soluzione per l'accesso sicuro degli agenti alle applicazioni, e CES (Customer Engagement Suite), per l'AI a supporto per l'assistenza clienti. Con questa release gli stessi strumenti utilizzati nei contesti produttivi diventano disponibili per tutti gli sviluppatori e offrono piena libertà nella creazione e gestione degli agenti.

Il framework si basa su fondamenti modulari. Gli sviluppatori possono definire agenti specializzati e combinarli tramite componenti di flusso come esecuzione sequenziale, parallela o iterativa. Il routing intelligente, supportato dagli LLM, permette una gestione dinamica delle interazioni tra gli agenti.

Integrazione tra modelli e multimodalità

L'integrazione dei modelli è semplificata dal Vertex AI Model Garden che include i modelli Gemini. Google ADK è però compatibile anche con l'ecosistema LiteLLM per l'impiego di modelli sviluppati da Anthropic, Meta, Mistral AI e non solo. È possibile inoltre utilizzare librerie esterne come LangChain o LlamaIndex e orchestrare agenti come strumenti tramite CrewAI o LangGraph.

ADK include il supporto allo streaming bidirezionale di audio e video in modo da permettere le interazioni multimodali. Tutte le funzionalità possono essere testate localmente attraverso una CLI e una web UI interattiva che consente di monitorare lo stato del sistema, tracciare le esecuzioni e analizzare le decisioni in tempo reale.

Disponibile in un repository dedicato su GitHub, Google ADK è un progetto sviluppato principalmente in linguaggio Python sotto Apache 2.0 License.