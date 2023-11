Scopri la fibra pura di Virgin Fibra, oggi scontata del 17%

Sei in cerca di cerca di una connessione internet stabile, che ti permetta di navigare sempre alla massima velocità? Bene, Virgin Fibra è probabilmente ciò che stai cercando. Con la sua offerta di Fibra Pura (FTTH), potrai sfruttare di una velocità massima di 2.5 Gigabit/s, e navigare su internet 12 volte più rapidamente delle connessioni fibra misto rame (FTTC). Con Virgin potrai infatti guardare film in streaming, giocare online e navigare sempre in modo fluido e senza lag. Uno dei vantaggi principali di Virgin Fibra è il prezzo bloccato per sempre, che evita brutte sorprese nelle bollette. Inoltre, puoi disdire il tuo abbonamento quando vuoi, senza costi aggiuntivi. Inoltre, fino al 9 dicembre 2023 offre una promozione imperdibile, con uno sconto del 17% sui sul piano Fibra 1 GB e Fibra & Fitness 1 Giga.

Virgin Fibra: i vantaggi delle offerte Fibra e Fibra & Fitness

Il piano Fibra 1 GB offre una connessione fibra pura 5 volte più veloce del misto rame ed è disponibile al prezzo di 24,49 euro al mese. Se sei un appassionato di fitness, puoi optare per il piano Fibra & Fitness 1 Giga. Questo include anche l'abbonamento a Virgin Active, al costo di 34,49 euro al mese. Le due offerte rimarranno bloccate per i primi 18 mesi, poi il prezzo mensile passerà a 29,49 euro (l’opzione standard) e 39,49 euro (Fibra + Virgin Active). Se invece cerchi la massima velocità, la Fibra Pura 2.5 Giga è disponibile a soli 29,49 euro al mese, mentre la Fibra & Fitness 2.5 Giga è proposta a 39,49 euro al mese. Inoltre, passando a Virgin potrai sfruttare il modem WiFi 6 a costo zero.

Verifica la copertura dalla fibra pura nella tua zona e attiva il piano che più preferisci online. L’operazione è semplice e dura pochi minuti. Non perdere l'opportunità di navigare veloce e in tutta sicurezza. Come già anticipato, queste offerte vantaggiose sono valide solo fino a dicembre. Scegli Virgin Fibra e scopri un nuovo modo di navigare su internet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.