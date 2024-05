Come avere Internet all'estero? Basta una eSIM per risolvere il problema prima di partire

Per avere Internet all'estero non serve più acquistare una SIM nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio. È possibile, infatti, organizzarsi in anticipo, installando una eSIM internazionale sul proprio smartphone (che deve supportare le eSIM). Questa soluzione consente di ottenere, facilmetne, accesso a Internet all'estero, scegliendo la tariffa più adatta alle proprie necessità.

La soluzione più vantaggiosa è rappresentata da Saily, il servizio per le eSIM internazionali lanciato da Nord Security, azienda che ha creato anche NordVPN, popolare VPN ritenuta oggi come il servizio di riferimento per accedere a Internet in modo sicuro. Per scoprire le offerte disponibili basta collegarsi al sito di Saily tramite il box qui di sotto.

Internet all'estero con una eSIM: perché scegliere Saily

Accedere a una eSIM per avere Internet all'estero è semplicissimo: con Saily è possibile sfruttare decine di offerte, tutte molto convenienti, per connettersi a Internet anche al di fuori dei confini nazionali.

Tutto quello che bisogna fare è collegarsi al sito di Saily e selezionare l'offerta desiderata considerando:

il Paese meta del proprio viaggio

meta del proprio viaggio il quantitativo di Giga di cui si ha bisogno, anche in relazione al tempo di permanenza

A questo punto, basterà acquistare la eSIM con le caratteristiche scelte. Seguendo una procedura guidata, sarà possibile poi installare la SIM all'interno del proprio smartphone (naturalmente, è necessario utilizzare uno smartphone compatibile). La SIM virtuale potrà poi essere attivata prima di partire, in modo da poter contare sull'accesso a Internet già all'arrivo.

Per verificare le offerte disponibili è sufficiente accedere al sito di Saily tramite il box qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, le opzioni sono diverse e basta selezionare il Paese meta del proprio viaggio per poter verificare subito costi e soluzioni disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.