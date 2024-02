Scegliere il conto online più adatto alle tue esigenze non è sempre facile, VIABUY, azienda del Lussemburgo vuole renderti la vita più semplice grazie alla sua soluzione smart.

Il conto in questione include un codice IBAN tedesco o lussemburghese per ricevere denaro da versamenti oppure con l'accredito del tuo stipendio. Inoltre, ti viene fornita dopo qualche giorno dall'apertura del conto una carta di debito su circuito MasterCard utilizzabile sia presso esercenti fisici che ONLINE. Vediamo ora nello specifico tutte le caratteristiche di questo innovativo conto carta.

VIABUY: i dettagli

Con il conto di VIABUY rimani sempre aggiornato sulla disponibilità residua. Puoi aver accesso al tuo conto in maniera semplice e smart utilizzando l'app VIABUY o il tuo browser web preferito. Puoi visualizzare in tempo reale il tuo saldo, i versamenti e prelievi effettuati e molto altro. Per ogni operazione che porti a termine, ricevi una mail informativa. Grazie a questa funzione, puoi avere il totale controllo del tuo conto corrente.

Aprire un conto carta VIABUY è davvero semplice ed immediato. La società in questione non controlla il passato creditizio dei suoi clienti e questo facilità e velocizza le operazioni di apertura del conto corrente. A differenza di altri conti poi non è necessario recarsi fisicamente in filiale per l'identificazione, puoi portare a termine la procedura di apertura del conto direttamente ONLINE.

Se richiedi il tuo nuovo conto oggi, la carta di debito MasterCard viene spedita il giorno lavorativo successivo. In pratica, entro la settimana molto probabilmente avrai a disposizione la tua nuova carta prepagata di VIABUY.

Inoltre, l'azienda in questione offre un servizio di assistenza al cliente via live chat o tramite e-mail molto efficace e disponibile in ben sette lingue: inglese, tedesco, italiano, francese, olandese, portoghese e spagnolo.

