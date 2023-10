Scopri il megasconto sui piani Internxt e proteggi i tuoi file in cloud

Internxt è una piattaforma sicura di archiviazione in cloud che offre un piano gratuito di 10 GB di spazio gratuito per ogni utente. Puoi salvare i tuoi documenti (ad esempio PDF) su Drive, creare album delle tue foto con Photos e inviare file di grandi dimensioni in tutta sicurezza con Send. Se desideri più spazio puoi anche approfittare dell’incredibile offerta sui piani in abbonamento, che vanno da 20 GB, fino a 2 TB. In occasione del mese della consapevolezza della sicurezza informatica (Cyber Security Awareness Month), Internxt offre inoltre una nuova promozione a tempo limitato. Gli utenti che sottoscriveranno un nuovo abbonamento entro la fine di ottobre potranno acquistare uno dei piani annuali con l’80% di sconto. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, imperdibile per chi desidera una piattaforma sicura per archiviare i suoi file in cloud.

Internxt: sicurezza e risparmio ad un prezzo irrisorio

Questa piattaforma di archiviazione di dati in cloud estremamente sicura. Essa ti offre infatti un alto livello di sicurezza grazie alla crittografia zero-knowledge. Questo tipo di protezione impedisce a chiunque (Internxt inclusa) di accedere ai tuoi dati. La piattaforma non memorizza le tue password in alcun caso. Inoltre, per una maggiore sicurezza, puoi anche abilitare l’autenticazione a due fattori utilizzando l’app Authy o qualsiasi altro metodo simile. Se vuoi acquistare un piano premium di Internx, puoi approfittare dell’offerta sui piani annuali da 20 GB, 200 GB e 2 TB. Il primo è disponibile al prezzo di 2,14 euro al mese. Il secondo è invece in offerta a 8,38 euro al mese, mentre il terzo a 21,58 euro al mese. Come già accennato, Internxt applica lo sconto dell’80% solo per il mese di ottobre.

Per i pagamenti, Internxt accetta la maggior parte di carte di debito e di credito, ma anche Apple Pay e Google Pay, PayPal e criptovalute. Infine, se vuoi disdire il tuo abbonamento annuale, puoi ottenere un rimborso completo se effettui la richiesta entro 30 giorni dall’acquisto.

