Scopri il futuro del gaming con una VPN a soli 3,69 euro al mese

Il futuro del gaming vede un servizio come la VPN sempre più protagonista. Merito dei tanti vantaggi offerti ai singoli utenti, per esempio la possibilità di giocare senza limitazioni di banda e proteggersi dai frequenti attacchi DDoS che minacciano di rovinare l'esperienza di gioco.

Una delle migliori VPN disponibili sul mercato è NordVPN, punto di riferimento per velocità di connessione, funzionalità extra per la sicurezza e servizi intelligenti per tutti gli appassionati di gaming: in queste ore è in offerta a 3,69 euro al mese per due anni anziché 8,29 euro, con tre mesi extra in regalo.

Perché nel futuro del gaming c'è la VPN

VPN, acronimo per virtual private network, e gaming, il matrimonio s'ha da fare. Negli ultimi tempi i giocatori di tutto il mondo hanno lamentato le tante cadute di connessione durante le più intense sessioni di gaming, così come i molteplici episodi di attacchi DDoS subiti per opera di altri giocatori. La soluzione più efficace per risolvere tali problematiche? Una VPN, appunto.

In primis, un servizio di questo tipo consente di mascherare l'indirizzo IP, rendendo dunque impossibile per gli altri gamer portare un attacco DDoS per danneggiare un singolo giocatore (dato che hanno bisogno di conoscere con esattezza l'IP di quest'ultimo). Ciò però offre anche un assist perfetto contro le limitazioni di banda operate dal proprio provider di rete, che senza conoscere l'indirizzo IP non può risalire all'attività web svolta dall'utente in questione.

Per quanto concerne NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, è opportuno sottolineare la funzionalità proprietaria Meshnet, in grado di creare una rete locale sicura che connette direttamente i dispositivi, servizio ideale per le intense sessioni di gaming in multiplayer.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,69 euro al mese per due anni, con sconti fino al 71% e tre mesi extra di servizio gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.