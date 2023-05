PAZZO 60% sulla tastiera meccanica Fnatic STREAK65

La STREAK65 di Fnatic è una tastiera meccanica pensata principalmente per il gaming. Ha tutte le caratteristiche per darti la possibilità di sprigionare il meglio di te durante le più avvincenti partite online e non, e anche esteticamente ha il suo - spettacolare - perché. Da abbinare ad un PC Windows (per ovvi motivi), la puoi utilizzare anche per attività quotidiane lontane dal mondo dei videogiochi.

Il suo prezzo di listino è di 125€, non proprio alla portata di tutti, ma oggi - grazie allo sconto Amazon del 60% - la paghi solo 50€. Una tastiera meccanica di gamma alta ad un prezzo decisamente abbordabile? Sì, è proprio la Fnatic STREAK65.

La Fnatic STREAK65 è la tastiera meccanica da gaming da prendere oggi: lo sconto del 60% è imperdibile

La Fnatic STREAK65 è una tastiera meccanica compatta di alta qualità progettata per i giocatori professionisti. La tastiera ha un design minimalista e compatto, che la rende facile da trasportare e ideale anche per spazi ridotti.

La tastiera ha un layout ANSI standard a 65 tasti, che include tutti i tasti principali di una tastiera completa, ma in un formato più compatto. Inoltre, la tastiera è dotata di switch meccanici Cherry MX, che offrono una risposta tattile e un feedback acustico preciso e affidabile.

La STREAK65 ha dalla sua anche la retroilluminazione RGB personalizzabile (e ci mancherebbe!), che ti consente di customizzare l'aspetto della tastiera per adattarsi alle tue preferenze estetiche e/o alle esigenze di gioco. Inoltre, la tastiera meccanica è dotata di una memoria integrata, così puoi salvare fino a 5 profili di illuminazione personalizzati.

La tastiera è dotata di un connettore USB-C rimovibile, che consente di collegarla agevolmente a diversi dispositivi, come computer, laptop e tablet. Inoltre, il cavo di connessione USB-C è dotato di una guaina in tessuto, che ne aumenta la durata e la resistenza all'usura.

Non mancano poi tutte le funzioni avanzate per i giocatori, come l'anti-ghosting. Inoltre, la tastiera ha anche un tasto di blocco dei tasti di Windows, che impedisce di premere accidentalmente il tasto Windows durante il gioco (l'incubo di ogni player).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.