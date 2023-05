Se riponi scarsa fiducia in Snunmu ma vuoi comunque aggiungere sulla tua scrivania un Mini PC Windows, allora ti consiglio di puntare su HP. Il suo Elitedesk HP705G4-MINI-R5 con processore AMD Ryzen 5 Pro oggi lo puoi acquistare a soli 199,90€ su eBay.

Si tratta di un ricondizionato (dunque un prodotto esaminato e messo a nuovo da un team di esperti) e con garanzia di un anno. La spedizione, poi, è completamente gratuita.

HP Elitedesk con AMD Ryzen 5: il Mini PC ad alte prestazioni che costa pochissimo

Nonostante si tratti di un ricondizionato, l'HP Elitedesk in questione non è stato assolutamente snaturato. Resta infatti un PC desktop progettato per essere altamente performante e adatto ad una vasta gamma di utilizzi sia in ambito aziendale che domestico.

Il Mini PC HP oggi in offerta su eBay vanta una configurazione molto, ma molto interessante. Il processore, come anticipato, è un AMD Ryzen 5 Pro 2400G a 3.60 GHz (fino a 3.90 GHz in turbo boost / 4 Core 8 Thread). La GPU è integrata, ed è una AMD Radeon Vega 11. Completano il quadro 16GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32GB) e un SSD da 240GB. Il sistema operativo è Windows 10, già attivo.

In quanto a connettività, c'è tutto quello che ti serve:

Frontale: 2 x USB 3.1 1 x USB Type-C 1 x cuffie 1 x microfono

Posteriore: 4 x USB 3.1 2 x Display Port (Video) 1 x RJ-45 porta LAN 10/100/1000 Mbps 1 x Alimentazione (presente alimentatore esterno in confezione)



La caratteristica principale di questo Mini PC è la sua compattezza. Misurano infatti solo 17,7 x 17,5 x 3,4 centimetri, e pesa solo 1,3 Kg. Questo significa che occupa pochissimo spazio sulla scrivania ed è ideale per gli ambienti in cui lo spazio è limitato. Inoltre, grazie alla sua dimensione più che contenuta, il Mini PC HP EliteDesk può essere facilmente trasportato e posizionato ovunque sia necessario.

Nonostante il form factor ridotto, il Mini PC HP EliteDesk offre ottime prestazioni. La scheda tecnica sopraindicato credo parli chiaro.

