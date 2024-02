SCONTO PAZZESCO DEL 52% sul Samsung Galaxy Watch 4: AMAZON OUTLET

Samsung è un'azienda di rilevanza internazionale in ogni settore dell'elettronica in cui opera e oggi, su Amazon, è possibile risparmiare più della metà del prezzo sul Samsung Galaxy Watch 4 grazie allo sconto del 52% applicato, venduto ad un prezzo finale di 129€.

Maxi sconto del 52% sul Samsung Galaxy Watch 4

Il Samsung Galaxy Watch4 rappresenta un punto di riferimento nel mondo degli smartwatch, offrendo una gamma completa di funzionalità per monitorare e migliorare il tuo benessere fisico. Questo innovativo smartwatch non solo traccia i tuoi progressi di fitness, ma si distingue anche per la sua capacità di misurare comodamente la composizione corporea, aprendo nuove possibilità nell'analisi della tua salute.

Una delle caratteristiche più coinvolgenti del Galaxy Watch4 è la sua capacità di trasformare l'esercizio fisico in un'esperienza sociale e divertente. Con la possibilità di monitorare i passi e competere con gli amici attraverso una bacheca in tempo reale, le sfide diventano un'opportunità per vincere medaglie e guadagnare punti, rendendo l'attività fisica socialmente gratificante e motivante.

Grazie al suo completo sistema di fitness tracking, il Galaxy Watch4 consente di monitorare le attività fisiche e tenere traccia dei punteggi di fitness direttamente sul tuo smartwatch Android. Controlla i passi, le calorie bruciate e sfrutta il GPS durante l'allenamento per ottimizzare le tue performance.

Ma le funzionalità avanzate non finiscono qui. Dotato di sensore Samsung BioActive, questo orologio fitness consente il monitoraggio dell'elettrocardiogramma e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale, offrendo una panoramica completa della tua salute cardiaca. Inoltre, la funzione di monitoraggio del sonno analizza le fasi del sonno in modo olistico, consentendoti di comprendere meglio la qualità del tuo riposo

Oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 52% sul Samsung Galaxy Watch 4 che viene venduto al prezzo totale di 129€.

