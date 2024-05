Apple Music per studenti: ecco lo sconto che stavi aspettando

Prima il dovere e poi il piacere. Quante volte te lo sei sentito ripetere nel corso degli ultimi anni? Ecco, tutto giusto, tutto corretto, però è importante che il piacere di cui si parla lo sia per davvero.

Se hai la passione per la musica e ti stai guardando intorno per una piattaforma streaming completa, ti segnaliamo la possibilità di ottenere uno sconto importante per l'abbonamento di Apple Music se sei uno studente universitario. Infatti, mentre il piano individuale costa 10,99 euro al mese, in qualità di studente puoi attivarlo al prezzo scontato di 5,99 euro al mese.

Apple Music per studenti in offerta a 5,99 euro al mese (disponibile anche la prova gratuita)

Le funzionalità di Apple Music per studenti sono le stesse del piano individuale. Questo significa dunque che hai a tua disposizione oltre 100 milioni di brani, più di 30.000 playlist, più la possibilità di ascoltare la musica su qualunque tuo dispositivo, anche offline.

Non solo però, perché vi è anche la funzionalità Apple Music Sing, che ti consente di seguire il testo della canzone in tempo reale durante l'ascolto, oltre all'audio spaziale con Dolby Atmos e Apple Music Classical, il più grande catalogo di musica classica al mondo.

Se è la tua prima volta, puoi richiedere un periodo di prova gratuita per un mese, disponibile anche se sottoscrivi l'abbonamento Apple One. Se poi acquisti un iPhone, un paio di AirPods, uno dei prodotti Beats idonei, oppure un HomePod, allora la prova gratuita si estende fino a sei mesi.

Riscatta la tua offerta sul piano di Apple Music a tua scelta tramite questa pagina del sito ufficiale.

