Google annuncia Fitbit Ace LTE, uno smartwatch per bambini

Google entra nel mercato degli smartwatch per bambini con il Fitbit Ace LTE, un dispositivo progettato per incoraggiare l'attività fisica, offrire ai genitori la massima tranquillità e fornire un'esperienza divertente adatta ai più piccoli. Fitbit Ace LTE promuove l'attività fisica in modo coinvolgente e divertente grazie a diverse funzionalità.

Una di queste è Fitbit Arcade, un servizio di abbonamento che offre giochi di corsa e pesca che si attivano con il movimento. Questo approccio incentiva i bambini a fare esercizio in modo divertente e interattivo. Un'altra funzionalità è eejie, una creatura virtuale che cresce e si evolve con l'attività fisica del bambino, aumentando così la loro motivazione a rimanere attivi. Inoltre, il dispositivo offre sei fasce collezionabili intercambiabili, che sbloccano oggetti, stili e personalizzazioni per l'eejie, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente.

Oltre a promuovere il fitness, Fitbit Ace LTE garantisce sicurezza e connessione per la tranquillità dei genitori. I genitori possono monitorare la posizione del bambino in tempo reale tramite l'app Fitbit Ace, assicurandosi di sapere sempre dove si trova il proprio figlio. Inoltre, lo smartwatch consente di effettuare chiamate e inviare messaggi al bambino direttamente dallo smartphone del genitore, migliorando la comunicazione.

Sicurezza e tecnicismi del Fitbit Ace LTE di Google

È possibile impostare contatti autorizzati che possono interagire con il dispositivo, garantendo così che solo persone fidate possano comunicare con il bambino. La Modalità Non Disturbare permette di silenziare le notifiche durante l'orario scolastico, assicurando che i bambini possano concentrarsi senza interruzioni.

Le caratteristiche tecniche del Fitbit Ace LTE sono altrettanto impressionanti. Il dispositivo è impermeabile fino a una profondità di 50 metri, con una resistenza all'acqua di 5ATM, rendendolo adatto per attività come il nuoto. La batteria offre un'autonomia di oltre 16 ore con una singola carica, garantendo un uso continuativo durante la giornata.

Il display è protetto da Corning Gorilla Glass 3, resistente ai graffi e alla polvere, e il paraurti protettivo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza contro urti e cadute. Fitbit Ace LTE sarà disponibile solo negli Stati Uniti a partire dal 5 giugno 2024, con un prezzo di 229,95 dollari. Per usufruire della connessione LTE integrata, è previsto un piano dati mensile di 9,99 dollari..