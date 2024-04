Sconto mai visto di Internxt: -75% sul prezzo dei piani a vita

Internxt, la soluzione cloud sicura e incentrata sulla privacy, offre uno sconto mai visto prima: 75% in meno sul costo di tutti i piani a vita. Se stavi cercando uno spazio cloud conveniente, la tua ricerca si ferma qui. Mai nessuno era arrivato a tanto, soprattutto considerando che si tratta di un cloud storage crittografato a livello militare. Andiamo subito a dare un’occhiata ai piani a vita scontati:

2TB di spazio di archiviazione a soli 199 euro (invece di 499 euro)

5TB di spazio di archiviazione a soli 299 euro (invece di 999 euro)

10TB di spazio di archiviazione a soli 499 euro (invece di 1.999 euro)

Se non credi a quello che stiamo dicendo, clicca sul bottone qui sotto e guarda coi tuoi occhi!

Internxt: uno sconto mai visto su spazi cloud di qualità

Internxt si distingue da altri provider cloud per la sua attenzione alla sicurezza e alla privacy. Al di là della promozione, ci sono altri validi motivi per scegliere questo provider:

Crittografia end-to-end zero-knowledge: solo tu puoi accedere ai tuoi dati, nemmeno Internxt può vederli.

solo tu puoi accedere ai tuoi dati, nemmeno Internxt può vederli. Codice sorgente open-source: puoi verificare tu stesso la sicurezza del software Internxt.

puoi verificare tu stesso la sicurezza del software Internxt. Conformità GDPR: Internxt è conforme a tutte le normative sulla privacy dei dati, incluso il GDPR.

Internxt è conforme a tutte le normative sulla privacy dei dati, incluso il GDPR. Disponibilità su tutte le piattaforme: puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, con le app per desktop, web e mobile di Internxt.

Lo sconto del 75% sui piani a vita di Internxt è un'occasione da non perdere. Con questa promozione, puoi ottenere uno spazio di archiviazione cloud sicuro e affidabile a un prezzo davvero conveniente.

Vogliamo però ricordarti che, come per le altre promozioni, anche questo sconto mai visto prima verrà tolto fra pochissime ore. Quindi, non devi fare altro che accedere alla pagina dedicata tramite il bottone qui sotto e acquistare il piano a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.