SCONTO FOLLE del 61% sul MINI PC da 512 GB di SSD e supporto al 4K, POTENTISSIMO

Un mini PC è un computer di dimensioni ridotte progettato per offrire prestazioni simili a quelle di un computer tradizionale. Oggi, in occasione delle offerte Black Friday, è presente su Amazon uno sconto del 61% sul Mini PC da 512GB di SSD e con supporto al 4K, prezzo finale 99,99€.

Mai visto uno sconto così: 61% sul Mini PC

Questo Mini PC si presenta con un design sottile e leggero, con soli 4,6 pollici per lato e 0,9 pollici di spessore, pesando solo 499 grammi, rendendolo estremamente portatile e adatto a postazioni di lavoro affollate o ideale per i viaggi di lavoro. Alimentato dal processore CPU Celeron N3350, è preinstallato con Windows 10 (64 bit) per prestazioni veloci e un'esperienza di sistema fluida.

Con 64 GB di memoria RAM ad alta velocità e 4K UHD 505 schede grafiche, il Mini PC assicura un funzionamento fluido del sistema e una qualità d'immagine di prim'ordine, perfetto per attività come la visualizzazione di immagini, video e moduli online di grandi dimensioni.

La connettività è potenziata con Bluetooth 4.2, WiFi dual band 2.4G+5.0G e LAN 1000Mbps, consentendo la connessione di dispositivi wireless come mouse, tastiera e speakers.

La dissipazione del calore è gestita con un coperchio di raffreddamento del disco rigido. Il Mini PC supporta l'aggiunta di un'unità SSD M.2 SATA da 512 GB e offre la possibilità di fai da te con un'unità SSD da 1 TB o 2 TB per espandere lo spazio di archiviazione. Le porte USB 3.0, HD 2.0 e VGA consentono un rapido trasferimento dei file e la visualizzazione a doppio schermo per lavoro e gioco.

Oggi su Amazon, il Mini PC con supporto al 4K è scontato del 61% e viene venduto e proposto al costo finale di 99,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.