Maxi sconto attivo sul Mini PC NiPoGi su Amazon

Un mini PC è un computer che, però, si presenta con dimensioni ridotte e compatte e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato maxi del 27% sul mini PC NiPoGi che viene venduto al costo totale e finale di 219,55€.

Super sconto del 27% sul mini PC NiPoGi

Il mini PC NiPoGi è stato aggiornato con l'ultima CPU Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, offrendo prestazioni potenziate fino al 30% rispetto alla precedente generazione. Dotato di una CPU fino a 3,4 GHz, 4C/4T e un consumo energetico di soli 15 W, questo mini PC è progettato per offrire un'esperienza fluida e reattiva per una vasta gamma di attività.

Con 16 GB di RAM e l'SSD da 1 TB di spazio di archiviazione, l'AK1 Plus assicura un'ampia capacità di memorizzazione per i tuoi file di grandi dimensioni, mentre la velocità di esecuzione fino a 3200 MHz migliora l'efficienza del lavoro.

Grazie alla grafica Intel UHD integrata, il mini PC supporta la riproduzione video 4K UHD a 60Hz su due schermi simultaneamente tramite le sue due porte HDMI, aumentando l'efficienza del lavoro e consentendo di svolgere diverse attività contemporaneamente.

La connettività wireless WiFi 2.4G/5G garantisce una connessione stabile e affidabile per aprire siti Web, guardare film in streaming e scaricare file senza problemi, mentre il supporto Bluetooth 4.2 consente di collegare tastiere e mouse wireless per un'esperienza senza fili completa.

Su Amazon, oggi, viene messo in sconto del 27% il mini PC NiPoGi che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 219,55€.

