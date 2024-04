Coupon da 80€ attivo sul Mini PC con 16GB di RAM e 512 di SSD

Il mini PC AK1 Plus di NiPoGi riceve un aggiornamento potente grazie alla nuova CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che offre prestazioni fino al 30% superiori rispetto alla precedente generazione Gemini Lake. Con una frequenza fino a 3,4 GHz, questa CPU a basso consumo energetico garantisce un'esperienza fluida per l'intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro.

Dotato di SSD DDR4 da 16 GB + 512 GB di spazio di archiviazione, il mini PC offre una soluzione completa per salvare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione, rendendo il lavoro più efficiente.

Il NiPoGi AK1 Plus supporta la ripresa video 4K grazie alla grafica Intel UHD integrata, consentendo una riproduzione fluida e una qualità d'immagine eccezionale. Con due porte HDMI, è possibile collegare due monitor contemporaneamente, migliorando l'efficienza del lavoro e riducendo le procedure non necessarie.

Per quanto riguarda la connettività, il mini PC offre WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2, garantendo una connessione affidabile e veloce. Questo significa aperture istantanee di siti web, streaming video senza buffering e download di file senza interruzioni. Con la possibilità di collegare tastiera e mouse wireless via bluetooth 4.2, il NiPoGi AK1 Plus diventa una potente workstation per soddisfare le esigenze di ogni utente.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente uno sconto con un coupon da 80€ per un prezzo totale e finale di 189,99€. Approfittane subito!