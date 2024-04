Mini PC compatto e potente al 30% di sconto su Amazon

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus rappresenta l'apice della tecnologia con la sua potente CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione. Con una frequenza massima di 3,4 GHz e un consumo energetico ridotto a 15 W, questo microcomputer offre prestazioni superiori del 30% rispetto alla generazione precedente.

Dotato di RAM da 16 GB + 512 GB di SSD, il NiPoGi AK1 Plus offre ampio spazio di archiviazione e una velocità di esecuzione potenziata fino a 3200 MHz, rendendo le attività quotidiane più efficienti.

Con la grafica Intel UHD integrata, questo mini PC offre una riproduzione video 4K UHD mozzafiato e supporta il doppio display tramite le sue due porte HDMI. Questa funzionalità permette di gestire diverse attività contemporaneamente, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.

La connettività wireless del NiPoGi AK1 Plus è affidabile e stabile, grazie al supporto per WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 4.2. Con la possibilità di aprire siti web in pochi secondi, guardare film senza buffering e scaricare file senza intoppi, questo mini PC si trasforma facilmente in una potente workstation per qualsiasi utente. Collegare monitor, tastiere e mouse wireless è semplice e intuitivo, consentendo un'esperienza d'uso senza compromessi.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente uno sconto in formato maxi sul Mini PC NiPoGi del 30%: prezzo totale e finale d'acquisto pari a 189,55€.