Sconto extra attivando insieme fibra e SIM mobile di Fastweb

Spesso le offerte combinate convengono, permettendo sia di risparmiare sui costi che di avere un’offerta più ricca di servizi e opportunità. È il caso di Fastweb che con Casa Light + Mobile permette di avere in casa la fibra ultraveloce e per la connessione in mobilità la SIM con il 5G integrato. Puoi verificare la copertura online e procedere direttamente sul sito ufficiale con la richiesta di attivazione della nuova linea.

Quanto si risparmia con Fastweb Casa Light + Mobile

L’offerta Fastweb Casa Light prevede la connessione in fibra ultraveloce (o con la migliore tecnologia disponibile presso il proprio indirizzo), le chiamate a consumo, l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, l’attivazione della linea gratuita e l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy. Il prezzo mensile è di 27,95€ al mese che può scendere a 23,95€ al mese aggiungendo una SIM per lo smartphone. Inoltre si ha la facoltà entro 30 giorni dall’attivazione di rescindere dall’offerta e richiedere la disattivazione della linea ottenendo il completo rimborso sui costi sostenuti.

Per la SIM mobile ci sono tre opzioni disponibili: Fastweb Mobile con 150 Giga di traffico dati a 7,95€ al mese, Fastweb Mobile Full con 200 Giga a 9,95€ al mese e Fastweb Mobile Maxi con 300 Giga a 11,95€ al mese. Tutti i piani mobile includono la navigazione in 5G inclusa nel canone mensile, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS e la spedizione della SIM (o l’attivazione dell’eSIM) completamente gratuiti.

Complessivamente con 31,90€ al mese si può avere la connessione internet ultraveloce (anche grazie all’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6) sia a casa che in mobilità. Nella pagina dedicata alla promozione è possibile scoprire tutte le condizioni dell’offerta, abbonarsi direttamente online o chiedere di essere contattati da un operatore per completare la procedura.

