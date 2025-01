Sconto dell’85% sui piani aziendali InternXT per un cloud sicuro e conveniente

Per le aziende moderne, non solamente quelle che si occupano specificatamente di servizi digitali, avere accesso a una piattaforma di cloud storage è non solo necessario, ma indispensabile. Questo perché il cloud storage è un servizio che permette di archiviare i file di lavoro in un unico spazio sicuro e protetto consentendo allo stesso tempo di accedervi in qualsiasi momento. A beneficiarne sono sia i singoli collaboratori che possono contare su un archivio disponibile sia quando lavorano in ufficio che quando sono in smart working o presso la sede del cliente, che gli imprenditori stessi che riducono i costi di gestione rispetto al mantenimento dei server fisici per l’archiviazione dei dati e ottengono vantaggi importanti in materia di sicurezza.

Per tutte queste necessità InternXT mette a disposizione piani aziendali dedicati in sconto dell’85%. Scegli il piano più adatto per il tuo business.

I piani business di InternXT

L’offerta del cloud storage di InternXT per le aziende prevede due piani: Standard e Pro. Entrambi includono la condivisione di file e cartelle crittografati, la creazione e gestione di singole utenze e team di lavoro, la possibilità di caricare file di grandi dimensioni, la gestione della fatturazione e dei pagamenti, un’assistenza clienti premium e la completa conformità al GPDR.

Il piano Standard prevede 1 TB di spazio di archiviazione, la possibilità di creare da 3 a 10 utenti e il caricamento di file fino a 5 GB. Il piano Pro, invece, prevede 2 TB di spazio di archiviazione, la possibilità di creare fino a 100 utenti e di caricare file fino a 20 GB. Entrambi i piani sono in promozione con lo sconto dell’85% al quale si aggiunge un ulteriore risparmio del 15% prevedono il pagamento annuale e non mensile.

In questo modo il piano Standard ha un costo di 24€ (invece di 79,99€), mentre il piano Pro un costo di 30€ (invece di 99,99€).

