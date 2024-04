Sconto del 43% su NordPass: la fine dei problemi di password

Basta stress dovuto alle password dimenticate o compromesse: adesso c’è NordPass. Con questo password manager, peraltro molto famoso, potrai finalmente dire addio a queste ansie e goderti un'esperienza online sicura e conveniente. In questo momento, NordPass offre un'imperdibile promozione che ti permette di ottenere un incredibile sconto del 43% sul piano Premium, che adesso costa soltanto 1,69 euro al mese.

Sconto del 43% su NordPass: un mondo di vantaggi ti aspetta

NordPass rende la gestione delle password facilissima. Il servizio salva e compila automaticamente le tue credenziali, permettendoti di accedere ai siti web e ai tuoi account in modo rapido e sicuro. Ma NordPass non si limita a questo: offre anche funzionalità avanzate come:

Generazione di password complesse e uniche per ogni account

per ogni account Identificazione di password deboli e riutilizzate per una maggiore sicurezza

per una maggiore sicurezza Scansione del web alla ricerca di fughe di dati per proteggerti da minacce online

per proteggerti da minacce online Autenticazione a due fattori per un ulteriore livello di protezione

per un ulteriore livello di protezione Condivisione sicura di password e passkey con persone di fiducia in caso di emergenza

NordPass è disponibile su tutti i tuoi dispositivi, da PC a smartphone, per gestire le password senza problemi di sorta. Adesso, con il piano Premium, avrai accesso a tutte le funzionalità del gestore e potrai stare tranquillo sapendo che le tue informazioni personali e finanziarie sono al sicuro.

Non perdere questa occasione unica! Approfitta subito dello sconto del 43% su NordPass Premium e inizia a vivere un'esperienza online senza stress e senza compromessi. Visita il sito web di NordPass per saperne di più e sottoscrivere il tuo abbonamento oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.