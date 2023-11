SCONTO + COUPON: è questa la super offerta di Amazon sul MINI PC DEFINITIVO

Un mini PC è un computer di dimensioni ridotte progettato per occupare meno spazio rispetto ai tradizionali desktop. Oggi su Amazon è presente uno sconto dell'8% + un coupon di 80€ sul Mini PC NiPoGi per un costo finale di 319,99€.

Il Mini PC è un super offerta su Amazon

Il NiPoGi rappresenta una soluzione potente e versatile grazie alla sua CPU AMD Ryzen 7 5700U (1,8-4,3GHz, 8 MB di L3 cache) e alla grafica Radeon RX Vega 8, fornendo prestazioni affidabili. Preinstallato con il sistema operativo W11 Pro, questo mini PC è adatto a diversi scenari, tra cui gaming, office, media center, mini server, istruzione e segnaletica.

La sua notevole capacità di archiviazione è garantita da 16 GB di RAM DDR4 (aggiornabile a 64 GB) e un veloce SSD M.2 NGFF da 512 GB, rendendolo ideale per attività quotidiane, giochi, e attività multitasking. La scheda grafica Radeon RX Vega 8 consente un'uscita dual display, supportando due display 4K a 60 Hz tramite HDMI e DisplayPort. Questa caratteristica permette di svolgere diverse attività contemporaneamente.

Per quanto riguarda la connettività, il mini PC è dotato di una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet, garantendo velocità di trasferimento file Gigabit. La connettività wireless è potenziata dalla presenza della più recente tecnologia Wi-Fi6 802.11ax, offrendo un'esperienza Internet due volte più veloce per la navigazione, lo streaming e il gioco.

Il NiPoGi AM02PRO è progettato per essere piccolo, completo e potente, offrendo una configurazione facile e veloce. Tra le sue funzionalità avanzate, si includono Auto Power On, PXT Boot, WOL, RTC Boot. La serie AMD Ryzen con grafica Radeon assicura prestazioni affidabili per il business e l'uso quotidiano.

Oggi su Amazon è presente un doppio sconto 8% + 80€ di coupon per un prezzo finale di 319,99€ sul Mini PC.

