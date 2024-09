Sconto di 114€ sul mitico POCO X6 Pro da 256GB, solo su eBay

È da qualche tempo che stai pensando di cambiare il tuo smartphone e vorresti fare un upgrade senza esagerare con la spesa? Allora sono certo che non vuoi perderti questa promozione speciale. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello POCO X6 Pro a soli 305,10 euro, invece che 419,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato il prezzo di listino, tieni presente che è proprio quello che vedi sopra e dunque adesso hai la possibilità di risparmiare oltre 114 euro sul totale. Avrei per le mani un fantastico smartphone dalle prestazioni strabilianti con una batteria gigante e un caricatore super veloce.

POCO X6 Pro: a questo prezzo è un best buy

Non ci sono dubbi, POCO X6 Pro è uno smartphone veramente molto performante e a questa cifra è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Si presenta con uno straordinario display AMOLED Flow da 6,67 pollici CrystalRes 1,5K e ha un refresh rate fino a 120 Hz. Ha uno spessore di 8,25 mm e un peso di 186 grammi. È robusto e maneggevole.

Monta il potente processore Dimensity 8300-Ultra con scheda grafica Mali-G615, la bellezza di 12 GB di RAM e una memoria interna da ben 512 GB. Possiede una straordinaria fotocamera tripla con sensore principale da 64 MP, Ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Ha una super batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 67 W e caricatore già incluso in confezione. Inoltre è Dual Sim e gode della tecnologia 5G.

Non perdere tempo perché un'occasione del genere andrà via come il pane. Dunque prima che sia tardi e tutto finisca vai su eBay e acquista il tuo POCO X6 Pro a soli 305,10 euro, invece che 419,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.