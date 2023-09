Sconti pCloud fino all'80%: l'occasione per liberarti dagli abbonamenti

Chi non ha mai sperimentato la frustrazione dei costi di abbonamento ricorrenti? pCloud ha la soluzione perfetta per te: questa ottima piattaforma di archiviazione cloud offre sconti imperdibili fino all'80% sui suoi piani a vita, facendosi pioniere verso un futuro di archiviazione digitale senza costi nascosti.

Archiviazione a vita? Sì, ma scontata

I costi di abbonamento mensili o annuali possono diventare, nel tempo, un peso al portafogli. Con pCloud, puoi dire addio a tutti i fastidiosi pagamenti ricorrenti. E grazie alla promozione in corso, acquistare uno spazio di archiviazione personale a vita diventa ancora più conveniente. Ma cosa sono i piani a vita? Una volta effettuato l'acquisto, non dovrai più preoccuparti di ulteriori addebiti: i tuoi dati saranno al sicuro e accessibili senza alcun costo extra e lo spazio cloud diventerà tuo per sempre.

pCloud non offre solo archiviazione, ma una suite completa di funzionalità avanzate per garantire un'esperienza di archiviazione digitale senza problemi. La sincronizzazione istantanea tra tutti i tuoi dispositivi assicura che i tuoi contenuti siano accessibili ovunque ti trovi. Ma è la sicurezza ad occupare il primo posto: pCloud utilizza certificati TLS/SSL per il trasferimento dei file e crittografia 256-bit AES per proteggere al massimo i tuoi dati sensibili.

La piattaforma offre una varietà di opzioni di spazio di archiviazione per soddisfare le tue specifiche necessità. Se hai bisogno di uno spazio più contenuto, puoi optare per il piano da 500 GB a soli 199 euro. Per coloro che richiedono capacità maggiori, c'è il piano da 2 TB a 399 euro. E se il tuo flusso di dati è particolarmente elevato, pCloud offre un terzo piano da 10 TB a soli 1.190 euro, con uno sconto imperdibile dell'80%.

L'offerta di pCloud con sconti fino all'80% sui piani a vita è davvero un'occasione imperdibile. Non solo puoi liberarti dei noiosi costi ricorrenti nel tempo, ma puoi anche godere di funzionalità avanzate per la gestione dei tuoi file, garantendoti la massima sicurezza e comodità. Rendi la tua esperienza di archiviazione digitale ancora più efficiente con pCloud: approfitta della promozione online e attiva il tuo cloud a vita in pochi minuti.

