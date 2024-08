Sconti estivi Babbel: risparmia il 50% sul piano Lifetime

L'estate è il momento ideale per imparare una nuova lingua. Non c'è bisogno di rimanere svegli tutta la notte cercando di memorizzare verbi irregolari o di far impazzire il tuo insegnante. Oltre a essere la stagione del sole e dei gelati, è anche il periodo delle promozioni di Babbel. L’app, infatti, offre lo sconto del 50% sul piano Lifetime, trasformando l'apprendimento delle lingue in qualcosa di accessibile per la massa.

Oltre all'inglese, Babbel offre una miriade di opzioni linguistiche, dal tedesco allo spagnolo, passando per il portoghese e il russo. Ora, grazie a questa offerta estiva, puoi iniziare ad imparare una o più di queste lingue risparmiando. Vuoi sapere di più? Continua a leggere!

50% sul piano Lifetime di Babbel: l'offerta dell'estate 2024

Babbel è un intero ecosistema di apprendimento, che comprende lezioni suddivise per livello, corsi tematici su viaggi, lavoro, cultura, podcast, video e giochi. Non importa che tu sia un principiante assoluto o un poliglotta avanzato, perché Babbel ha ciò che serve per portarti al livello successivo.

Inoltre, l’app offre una promozione davvero irrinunciabile: il piano a vita al favoloso prezzo di 299,99 euro. Considerando che il prezzo di listino è di 599,99 euro, il risparmio ammonta a 300 euro. A questo prezzo, puoi accedere illimitatamente a tutte le lingue e i contenuti che Babbel offre, per sempre.

Se non vuoi fare un investimento a lungo termine, Babbel propone il piano di 12 mesi a 5,99 euro, sempre scontato del 50%. Hai anche 20 giorni di tempo per provare il servizio e, se non sei soddisfatto, puoi chiedere un rimborso completo. Nessun rischio, nessun problema.

Non perdere questa grande opportunità di imparare una lingua facilmente e senza spendere troppo. Non avrai neanche bisogno di barcamenarti tra grammatiche complicate o dizionari polverosi. Il metodo Babbel ti farà diventare poliglotta in men che non si dica. Quindi, cosa aspetti? Approfitta dello sconto del 50% sul piano Lifetime e inizia oggi stesso il tuo percorso linguistico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.