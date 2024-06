Scegli Iliad Fibra a soli 19,90€/mese per sempre: c’è anche il WiFi 7

Scommettiamo che non hai mai visto un'offerta così. Con Iliad, non solo navighi alla velocità della luce grazie al WiFi 7, ma spendi anche solo 19,90 euro al mese anziché i consueti 24,99. Questo prezzo è PER SEMPRE. Non è quindi una di quelle offerte che durano una stagione e poi ti ritrovi a pagare uno sproposito.

Vantaggi della fibra Iliad con WiFi 7

Non basta mica dire "fibra" e tutto va che una meraviglia, perché bisogna anche vedere a quanto arriva la velocità massima di download. In tal senso, Iliad va che è una bellezza.

Appena sottoscrivi l'offerta, riceverai in comodato d'uso l'iliadbox, router dal design futuristico. Inoltre, ci sono le chiamate illimitate incluse nel nostro Paese e in direzione di oltre 60 destinazioni internazionali. Se hai un parente in Australia, puoi restare al telefono con lui quanto vuoi. Non mancano i servizi aggiuntivi gratuiti, come l’app iliadbox connect e la segreteria telefonica.

Parliamo di velocità. Questa dipende da tipo di tecnologia che arriva fino a casa tua. Se c’è l’FTTH EPON, il download può raggiungere i 5 Gbit/s, mentre l’upload i 700 Mbit/s. Con il GPON, invece, avrai comunque un rispettabile 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.

Come capire quale tecnologia arriva fino alla tua zona di residenza? Vai sul sito ufficiale di Iliad e verifica la copertura inserendo città e indirizzo. Se dovesse uscire la cosiddetta zona bianca, il download raggiunge l’1 Gbit/s in download e i 300 Mbit/s in upload. Ricorda il prezzo: 19,90 euro al mese per sempre, con router WiFi 7 in comodato d’uso e chiamate illimitate.

