Scatti uno screenshot e Google Maps fa tutto: la nuova funzione AI che cambia il modo di viaggiare

Una nuova era nella gestione dei viaggi si apre con l’ultima innovazione di Google Maps. L’applicazione di navigazione introduce una funzionalità che trasforma gli screenshot in posizioni salvate, grazie all’intelligenza artificiale Gemini. Questa novità semplifica la memorizzazione di indirizzi e luoghi interessanti, eliminando la necessità di annotazioni manuali.

Disponibile inizialmente per gli utenti iPhone negli Stati Uniti, questa funzionalità analizza automaticamente le immagini catturate dallo schermo per estrapolare informazioni geografiche, come indirizzi e nomi di location. Gli utenti troveranno queste posizioni archiviate in una lista personalizzata chiamata “Screenshots”, accessibile dalla scheda “Tu” dell’app. Dopo aver acquisito uno screenshot, l’app presenta un’interfaccia intuitiva che evidenzia i luoghi identificati, permettendo di selezionare quali salvare o ignorare.

L'auto-scan in Google Maps

Tra le caratteristiche più innovative spicca la funzione auto-scan, che, con il consenso dell’utente, analizza automaticamente la galleria fotografica alla ricerca di nuovi screenshot contenenti informazioni geografiche. I risultati vengono mostrati in un carosello all’interno dell’app, offrendo un’esperienza di navigazione fluida e personalizzata. Per coloro che preferiscono un maggiore controllo sulla propria privacy, è disponibile una modalità manuale che consente di selezionare specifiche immagini da analizzare.

Google ha introdotto un pulsante dedicato sotto il carosello degli screenshot per attivare o disattivare la funzionalità auto-scan in qualsiasi momento, garantendo all’utente piena autonomia. Inoltre, la funzione è attualmente disponibile solo in lingua inglese

Un ulteriore passo in avanti integrando l'AI

Questa integrazione rappresenta un passo significativo verso una pianificazione dei viaggi più smart, consentendo di salvare facilmente luoghi scoperti online o sui social media. Per accedere a questa funzionalità, è necessario aggiornare l’app Google Maps all’ultima versione disponibile sull’App Store e navigare nella scheda “Tu” per trovare la lista “Screenshots”.

Grazie all’intelligenza artificiale Gemini, Google Maps dimostra ancora una volta come la tecnologia possa semplificare la vita quotidiana, trasformando un’azione comune come catturare uno screenshot in uno strumento utile per l’organizzazione personale.