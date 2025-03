Scatti straordinari con fotocamera Sony 50MP: Motorola Edge 50 Neo ad un PREZZO CHOC

Motorola è un'azienda che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 32% sul suo Edge 50 Neo che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 289,90€. Approfittane adesso e non perdere questa occasione!

Analisi della scheda tecnica del Motorola Edge 50 Neo

Il Motorola Edge 50 Neo è lo smartphone perfetto per chi desidera un dispositivo potente, elegante e pratico. Grazie alla fotocamera Sony LYTIA 700C e al teleobiettivo con zoom, puoi catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione, anche in movimento e da lontano. Realizza foto e video di qualità professionale, esprimendo al meglio la tua creatività.

Il design è un punto di forza: il profilo sottile e leggero, realizzato con materiali premium vegani, offre un comfort eccezionale, mentre i bordi curvi uniformi garantiscono un’ergonomia perfetta. L’eleganza si unisce alla funzionalità per un’esperienza d’uso senza paragoni.

L’ampio display pOLED da 6,36” con risoluzione Super HD (1220p) assicura immagini nitide e luminose, ideali per visualizzare, modificare e condividere contenuti con una qualità cinematografica. Non dovrai più preoccuparti della batteria: con la ricarica TurboPower da 68 W, bastano pochi minuti per ottenere autonomia per l’intera giornata. E se preferisci, puoi optare per la ricarica wireless fino a 15 W, per un’esperienza ancora più comoda.

Con 256 GB di memoria interna, avrai spazio in abbondanza per salvare foto, video, app e documenti. Inoltre, Motorola garantisce cinque anni di aggiornamenti software, per un dispositivo sempre all’avanguardia.

