Scatti perfetti, massima fluidità e potenza AI: Google Pixel 9 SCONTATO di 200€

Google Pixel 9 è il top di gamma base della linea di smartphone dell'azienda di Mountain View che oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto attivo molto interessante del 20% (200€) per un costo totale e finale d'acquisto di 799€. Approfittane adesso!

Google Pixel 9: 200€ in meno sull'acquisto, offertissima Amazon

Il nuovo Google Pixel 9 è progettato per offrire un'esperienza unica grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale integrate. Con questo smartphone, potrai scattare foto straordinarie e modificarle con strumenti avanzati di editing AI, ottenendo sempre il risultato perfetto.

Pixel 9 ti aiuta a gestire le attività quotidiane con facilità, grazie all'intelligenza artificiale avanzata che semplifica l'organizzazione, la pianificazione e l'esecuzione di progetti in pochi istanti.

Il design di Pixel 9 è stato migliorato per garantire un aspetto elegante e moderno: il dispositivo è ultra liscio, con bordi curvi e un resistente vetro anteriore e posteriore. Inoltre, il nuovo display Actua da 6,3 pollici offre una luminosità senza precedenti per un'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Pensato per durare nel tempo, Pixel 9 riceverà 7 anni di aggiornamenti per il sistema operativo e la sicurezza, oltre a regolari rilasci di nuove funzionalità, garantendo prestazioni sempre ottimali. Grazie alle sue potenti capacità AI, potrai correggere e migliorare le vecchie foto direttamente sul tuo Pixel, indipendentemente dal dispositivo su cui sono state scattate. Inoltre, tutte le tue app Google preferite sono già integrate, permettendoti di fare di più con l'intelligenza artificiale in modo semplice e intuitivo.

Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto attivo molto interessante del 20% (200€) per un costo totale e finale d'acquisto di 799€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.