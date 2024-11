Scappa dal freddo: vai in vacanza al mare in inverno, con Lastminute

Sole e mare non sono una prerogativa dell'estate: anche in inverno è possibile raggiungere luoghi meravigliosi, dal clima mite, per sfuggire a freddo e cappotti pesanti. Per assecondare la tua voglia di mare, la piattaforma lastminute.com ha lanciato nuove offerte volo+hotel per passare un inverno al caldo.

In Egitto o alle Maldive? Lo scegli tu

Tra le diverse destinazioni proposte da lastminute.com, non mancano alcune mete particolarmente gettonate: dall'Egitto, con Sharm El Sheik e Marsa Alam, alla brulicante Dubai fino alla Repubblica Dominicana, passando per spiagge e mari tra i più belli al mondo delle Maldive e di Tenerife.

Ad esempio, il prezzo più economico per una vacanza di 7-10 notti a data flessibile da Milano a Sharm El Sheikh, è di 253 euro a persona. Volo e hotel sono inclusi nel prezzo. Se cerchi il mare, potrebbero interessarti i resort delle Maldive, per una vacanza di una decina di giorni tutto incluso all'insegna del sole: un pieno di vitamina D, con offerte che partono da 1.500 euro (a persona).

Anche la Repubblica Dominicana ha molto da offrire: 1.200 euro è il prezzo minimo, un'offerta sempre volo+hotel che ti garantirà un posto in prima fila sulle più belle spiagge dominicane. Dubai è un'altra meta imperdibile: qui l'offerta parte da 587 a persona, per una vacanza di 4-6 notti. Gli hotel offrono, spesso, ogni genere di comodità, dalla prima colazione alla piscina, fino alla zona Spa/Wellness a disposizione dei clienti.

Puoi approfittare delle offerte volo+hotel di lastminute.com direttamente dalla pagina ufficiale della piattaforma: dimenticherai per qualche minuto le fredde temperature esterne, per abbracciare - anche soltanto per qualche minuto - il bel clima mite delle più belle località marittime del mondo. Le promozioni sono limitate e soggette a disponibilità: naturalmente, anche i prezzi cambieranno in base alle esigenze personali.

