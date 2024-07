Scanner e stampante Epson: NECESSARIA in ogni casa per soli 57€ su Amazon!

La stampante multifunzione Epson Expression Home XP-2200 è il partner perfetto per dare sfogo alla tua creatività, fornendo una soluzione completa per stampare, scansionare e fotocopiare comodamente da casa tua. E oggi, grazie a uno sconto del 20%, puoi averla per soli 57,04€!

Stampa di Eccellente Qualità

Grazie alla tecnologia a getto d'inchiostro a colori, la Expression Home XP-2200 offre stampe di qualità superiore con colori vivaci e dettagli precisi. Che tu abbia bisogno di stampare documenti, fotografie o progetti creativi, questa stampante garantisce risultati eccezionali. Oltre alla funzione di stampa, la XP-2200 è dotata di capacità di scansione e fotocopia, rendendola un dispositivo versatile per tutte le tue necessità di gestione dei documenti. Con lo scanner integrato, puoi digitalizzare facilmente documenti e foto in alta risoluzione, mentre la funzione di fotocopia permette di ottenere copie rapide e chiare con un solo pulsante.

La XP-2200 utilizza cartucce d'inchiostro separate, permettendoti di sostituire solo il colore che si esaurisce, riducendo gli sprechi e risparmiando sui costi delle cartucce. Questo design intelligente ti consente di stampare in modo più economico senza compromettere la qualità delle stampe.

Se sei alla ricerca di un dispositivo affidabile e versatile per la tua casa o il tuo piccolo ufficio, la stampante XP-2200 è la scelta ideale, e con il 20% di sconto attualmente disponibile su Amazon, puoi averla per soli 57,04€. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!