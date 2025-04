Vuoi aprire un e-commerce? Con questa soluzione vendi online in poche ore

"Vorrei vendere online, ma non ho competenze tecniche." "Un e-commerce costa troppo per iniziare." "Ci vogliono mesi prima di essere operativi." Se sono questi gli ostacoli che ti frenano nell’aprire un e-commerce e iniziare a vendere online ecco la soluzione: IONOS Plus, il pacchetto ideale per creare un negozio online personalizzato. Lo puoi provare con la garanzia soddisfatti o rimborsati e averlo a soli 1€ al mese per 6 mesi con l’esclusivo sconto del 48%.

Come IONOS ti guida verso la crescita del tuo store online

Con IONOS hai a disposizione tutto quello che ti occorre per creare un e-commerce, metterlo online e supportarne la crescita costante tramite una gestione ordinaria attenta e puntuale. Il piano IONOS Plus, infatti, include:

000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso per 1 anno

Casella e-mail con 12 GB

Metodi di pagamento e spedizione integrati

Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

SiteAnalytics

Gestione del negozio online tramite app

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA

Grazie a IONOS potrai sfruttare l’intelligenza artificiale per creare il tuo store da zero, chiedendo all’AI di generare sia il testo che le immagini. Inoltre potrai vendere qualsiasi prodotto (fisico o digitale) o servizio creando le apposite schede prodotto, gestendo le spedizioni, accettando tutti i metodi di pagamento che preferisci e – aspetto essenziale – accedere a strumenti professionali di marketing per promuovere il tuo store online.

Una suite di servizi indispensabile a un prezzo clamoroso: solamente 1€ al mese per sei mesi è un’offerta estremamente conveniente che ti consente di abbattere i costi iniziali per lanciare il tuo e-commerce senza stress. Scegliendo IONOS Plus potrai avere un solo obiettivo: quello di crescere, migliorare e continuare a guadagnare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.