Scambia criptovalute senza commissioni con eToro

La società di servizi finanziari eToro ha lanciato una nuova offerta. Gli utenti che si iscrivono ora alla piattaforma hanno la possibilità di scambiare criptovalute senza pagare commissioni. È un'offerta limitata nel tempo e prevede due paletti: le commissioni sono azzerate per il primo mese (dal secondo in poi si pagano regolarmente) ed il limite del trading crypto è fissato a 100 dollari.

Per beneficiare dell'offerta limitata promossa dall'exchange di criptovalute occorre iscriversi tramite questa pagina del sito ufficiale eToro.

L'iscrizione alla piattaforma eToro non richiede l'adozione di un portafoglio di criptovalute (Crypto wallet). La procedura di registrazione di un nuovo account prevede unicamente l'inserimento di un indirizzo e-mail valido, di un nome utente e di una password, oltre all'accettazione dei termini di utilizzo della società eToro Europe Ltd. (regolata dalla CySEC, l'authority di vigilanza di Cipro) e delle informative su privacy e cookie.

In alternativa all'indirizzo e-mail, username e password, per completare l'iscrizione a eToro basta effettuare l'accesso al proprio account Google o al profilo Facebook.

Le operazioni di trading, e più in generale investire, comportano rischi. Ciò deve essere chiaro a chiunque scelga di fare trading di criptovalute, da qui il consiglio di rischiare solo il capitale che si è disposti a perdere.

Tra le criptomonete che si possono scambiare senza commissioni su eToro per il primo mese figurano Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Solana (SOL) ed Ethereum (ETH).

Al termine del primo mese promozionale, eToro applicherà un'unica commissione dell'1% sull'acquisto e sulla vendita di criptovalute.

Maggiori informazioni sulla nuova iniziativa sono disponibili a questa pagina dedicata del sito eToro.

