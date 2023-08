Scalene: il profiler Python con chatbot AI per correggere gli errori

Python è uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati al mondo, noto per la versatilità, per la facilità d’uso e per le molteplici librerie disponibili. A volte, però, gli sviluppatori possono imbattersi in alcuni problemi di performance, non semplici da risolvere. Un aiuto in questo senso arriva dal profiler per Python Scalene, sviluppato dal professor Emery Bergen dell’università del Massachussetts Amherst, insieme ai suoi studenti Sam Stern e Juan Altmayer Pizzorn. Creato nel 2020, questo compilatore è stato ottimizzato costantemente negli anni e scaricato più di 675.000 volte. L’ultima novità riguarda l’integrazione di un chatbot AI che suggerisce possibili miglioramenti e correzioni nel codice.

Scalene: migliorare Python grazie all’intelligenza artificiale.

Come dichiarato dagli stessi creatori, “Scalene è un profiler di CPU, GPU e memoria per Python ad alte performance e ad alta precisione, con suggerimenti di ottimizzazione basati sull’AI, che riesce a fare ciò che altri profiler Python non riescono a fare". Un semplice profiler indica soltanto i punti meno efficienti del codice, senza fornire ulteriori informazioni. Grazie all’intelligenza artificiale, Scalene riesce ad andare oltre e ad indicare agli sviluppatori come ottimizzare e velocizzare Python, ma anche come risolvere i possibili problemi di performance. Inizialmente, il chatbot di Scalene era compatibile soltanto con il modello di linguaggio GPT-3 di ChatGPT, ma già lo scorso luglio ha ottenuto la compatibilità anche con il nuovissimo GPT-4.

Gli sviluppatori che intendono includere le ottimizzazioni AI su Scalene per i propri lavori in Python dovranno comunque tenere sempre gli occhi aperti e non affidarsi completamente ai suggerimenti dell’intelligenza artificiale. Come riportato sullo stesso portale di Scalene, infatti, “le ottimizzazioni sono generate dall’AI e potrebbero non essere corrette”. L’intelligenza artificiale può essere davvero un valido e prezioso aiuto quando si lavora con i linguaggi di programmazione. Tuttavia, almeno per il momento, la supervisione dello sviluppatore è d’obbligo per evitare ulteriori errori, anche banali.