Django 5.0: le principali novità

Django 5.0 è l'ultima major release del noto Web framework per gli sviluppatori Python, un aggiornamento che porta con sé innanzitutto la compatibilità con le versioni 3.10, 3.11 e 3.12 del linguaggio e con le sue feature più recenti.

Le nuove funzionalità di Django 5.0

Per quanto riguarda le funzionalità incluse, risulta particolarmente interessante il nuovo concetto di gruppi di campi e di template di gruppi di campi. Lo scopo è quello di facilitare il rendering dei campi form con Django. Viene infatti ridotta la quantità di codice HTML e di codice in generale con cui restituire gli elementi di un modulo. Con benefici sia dal punto della manutenzione che della leggerezza dei template.

Per quanto riguarda invece la gestione dei dati, il parametro Field.db_default permette di definire valori di default tramite le funzioni del database di riferimento. Si ha così una maggiore flessibilità nella definizione dei valori predefiniti di un modello. Diventa inoltre più semplice impostare valori di default calcolati dal database per i campi dei modelli. Da segnalare inoltre l'introduzione di GeneratedField con cui gli sviluppatori possono creare colonne generate dal database nei modelli. Tra le sue particolarità vi è il fatto che esso può calcolare il proprio valore in base agli altri campi del modello, con un vantaggio evidente in termini di integrità.

La gestione dei dati nell'interfaccia di amministrazione di Django è diventata più semplice grazie alla disponibilità di appositi facet filter. Attivabile su richiesta dell'admin, tale funzionalità è personalizzabile attraverso l'attributo ModelAdmin.show_facets , consentendo di filtrare ed esplorare i dati in modo più semplice.

L'ultima versione del progetto migliora infine la flessibilità nella dichiarazione delle scelte dei campi. Gli utilizzatori hanno la possibilità di utilizzare una mappatura o in alternativa un callable al posto di un iterabile. Diventa quindi più semplice definire le scelte per i campi dei modelli e dei form.

Gli sviluppatori del framework avvertono che le nuove feature potrebbero avere delle implicazioni dal punto di vista della retrocompatibilità. Un eventuale passaggio a Django 5.0 potrebbe quindi creare la necessità di applicare degli aggiornamenti al codice di applicazioni preesistenti.