Visual Studio Code non supporta più Python 3.7

Attualmente l'ultima versione disponibile di Python è la 3.12, rilasciata il 2 ottobre del 2023 con un periodo di supporto che avrà termine nello stesso mese del 2028. La release più datata del linguaggio ma ancora supportata è invece la 3.8. A differenza dei rilasci successivi essa non riceve più bugfix ma soltanto aggiornamenti di sicurezza che continueranno ad essere distribuiti fino a ottobre 2024. Sempre su base quinquennale. Possono essere utilizzate anche le release 3.9, 3.10 e 3.11, Python 3.7, invece, non gode di alcun supporto ed è da considerarsi una versione obsoleta.

Visual Studio Code: Python 3.7 è deprecata

Per questo motivo la Casa di Redmond ha deciso di considerare Python 3.7 deprecata per la sua estensione di Visual Studio Code dedicata al linguaggio. Parliamo del resto di un rilascio il cui ciclo di vita è terminato a giugno 2023. Nonostante ciò si tratterebbe di una versione ancora molto utilizzata. Tanto che il 17.2% di coloro che sfruttano un prodotto del ramo 3.x continuerebbe ad impiegarlo nei propri progetti.

Quello della persistenza delle versioni non supportate è un problema abbastanza diffuso, non solo per quanto riguarda Python. Rimanendo su quest'ultimo possiamo però ricordare che la release 3.6 è stata definitivamente pensionata nel 2021 ma registrerebbe una percentuale di utilizzo pari a quasi 29 punti. Per contro Python 3.8, che viene ancora supportata ufficialmente, arriverebbe a superare di poco il 23%.

La decisione di Microsoft

Python 3.7 potrà essere ancora utilizzata degli sviluppatori che hanno scelto il code editor di Microsoft per il proprio lavoro. L'estensione verrà comunque sviluppata tenendo conto dei rilasci più recenti e questo vuol dire che saranno sempre possibile comportamenti imprevisti. È poi utile ricordare che il gruppo capitanato da Satya Nadella garantisce supporto alle versioni di Python per non più di un anno dalla fine del loro ciclo di vita. Questo significa, ad esempio, che Python 3.8 non riceverà più security update da ottobre 2024, mentre sarà lasciato al suo destino da Microsoft a partire dall'anno successivo.

In questo modo Redmond vuole incentivare l'utilizzo delle release la cui fase di supporto è ancora attiva. Gli ultimi aggiornamenti di Visual Studio Code, tra l'altro, presentano già degli adattamenti per Python 3.13 il cui rilascio è atteso per l'anno prossimo.