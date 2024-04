Sblocca le funzioni di Meta AI con NordVPN: scopri come

Nell'era digitale, l'accesso a tecnologie avanzate come gli assistenti virtuali è diventato sempre più indispensabile. Meta AI, la tecnologia sviluppatoada Meta Platforms, è ora a portata di mano grazie a NordVPN. Questo servizio ti permette di superare le barriere geografiche e di accedere a Llama 3, l'assistente virtuale di Meta, anche se al momento è disponibile solo in alcuni paesi come gli Stati Uniti.

Come usare NordVPN per accedere a Meta AI

L'assistente virtuale di Meta AI, integrato nelle app più usate come Facebook, WhatsApp e Instagram, promette di rivoluzionare il nostro modo di interagire con i social media. Grazie a Llama 3, potrai sperimentare funzioni innovative come assistenza immediata nelle app, quiz interattivi, e la generazione di contenuti multimediali direttamente dalla barra di ricerca.

Ma come accedere a questa tecnologia rivoluzionaria se non ti trovi in uno dei paesi supportati? La soluzione è semplice: NordVPN. Utilizzando questo servizio VPN, puoi connetterti a un server negli Stati Uniti e ottenere un indirizzo IP americano, bypassando così le restrizioni geografiche e accedendo liberamente a Meta AI.

Non è tutto: NordVPN offre attualmente una promozione imperdibile sul piano Base biennale. Con uno sconto del 50%, il costo è di soli 3,69 € al mese, e riceverai anche tre mesi gratuiti. È un'opportunità super per garantirti un accesso sicuro e privato non solo a Meta AI, ma anche a internet senza limiti.

L'utilizzo di NordVPN non solo ti permette di accedere a tecnologie limitate geograficamente come Meta AI, ma garantisce anche la tua sicurezza online criptando i tuoi dati e proteggendo la tua privacy.

Con questa offerta imperdibile, prova l’intelligenza artificiale integrata nelle piattaforme Meta. Accedi a questo incredibile strumento in anteprima utilizzando NordVPN connettendoti a uno dei tanti server americani. Visita ora il sito ufficiale di NordVPN e abbonati al piano base sfruttando la promozione. Inizia ad usare Meta AI e sperimenta il futuro già da oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.