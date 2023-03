SaveDesktop: l'app per salvare la propria desktop environment configuration

In passato abbiamo parlato spesso delle diverse soluzioni di backup per gli utenti Linux. Nell'articolo di oggi vogliamo parlavi proprio di un piccolo tool capace di semplificare le attività di salvataggio delle configurazioni dell'ambiente grafico. Stiamo parlando di SaveDesktop. Si tratta concretamente di una utility capace di salvare in un singolo file tutti i diversi setting che avete impostato sulla vostra sessione desktop, come ad esempio: le icone, il tema, il wallpaper oltre alle diverse GNOME/Nautilus extension. Si tratta di un programma dedicato principalmente agli utenti GNOME Shell, che è di fatto il desktop environment più popolare tra le persone che usano un sistema Linux, ma è compatibile anche con diversi altri ambienti destkop come ad esempio: XFCE, Cinnamon, Budgie, COSMIC, Pantheon e MATE.

SaveDesktop è dotato di una UI (User Interface) davvero molto semplice ed user-friendly. Sostanzialmente una volta avviato basta dare un nome al proprio file di salvataggio della desktop environment configuration, ad esempio possiamo chiamare il tutto "MyGNOMESetup", ed in fine bisogna cliccare su tasto blu accanto alla dicitura "Save current configuration".

Il tool andrà ora a generare un file compresso in formato tar.gz collocato dentro la nostra home directory e più precisamente nel percorso: "home/download/SaveDestkop". Se preferite potete reperire tale cartella direttamente dal programma cliccando sulla voce "Open the folder" che compare nella notifica di conferma del salvataggio.

A questo punto potete includere tale directory nei salvataggi automatizzati presenti sul vostro NAS (Network Attached Storage) oppure dentro le configurazioni di rysinc o di tool come Déjà Dup, ovvero l'applicazione dedicata alla gestione dei backup consigliata dal team di coder GNOME.

Per ripristinare le configurazioni salvate in una nuova postazione di lavoro è possibile usare la comoda funzione di ripristino chiamata "Import saved Configuration" reperibile poco sotto alle opzioni che abbiamo utilizzato prima. Grazie a tale funzione tutti i valori da noi impostati in precedenza saranno riapplicati, per confermare tale operazione SaveDesktop ci consiglierà di eseguire il riavvio della sessione eseguendo un semplice logout tramite un apposito tasto che comparare in una notifica a schermo.