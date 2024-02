Sanremo 2024: come vedere la serata finale in streaming dall'estero

Ci siamo: questa sera, a partire dalle 20:30, si terrà l'attesissima finale del Festival di Sanremo 2024. Si tratterà di una vera e propria maratona che potrà essere seguita in streaming dall'estero, senza limiti di alcun tipo e senza costi. Basta collegarsi a Rai Play per seguire la diretta (il Festival, in Italia, è trasmesso da Rai Uno).

Le serate del Festival di Sanremo, infatti, non hanno alcun blocco geografico su Rai Play per chi si trova all'estero. Si tratta di un'occasione speciale che permette a tutti gli italiani di seguire la diretta del Festival in streaming e senza limitazioni.

Da notare, però, che per riguardare i contenuti di Sanremo 2024 nel corso dei prossimi giorni oppure per accedere a tutti gli altri contenuti di Rai Play resta necessario utilizzare una VPN per aggirare i blocchi geografici.

La VPN da utilizzare è NordVPN. Il servizio, infatti, consente facilmente di scegliere un server italiano per la connessione e, quindi, di aggirare qualsiasi blocco geografico. Attualmente, la VPN è disponibile a 3,99 euro al mese, con 3 mesi gratis da regalare a un amico. L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Come guardare la finale di Sanremo e accedere a Rai Play dall'estero

Per guardare Sanremo dall'estero è sufficiente collegarsi a Rai Play (basta utilizzare il browser oppure l'app del servizio). Come detto in precedenza, non ci sono blocchi geografici di alcun tipo.

Per accedere a Rai Play dall'estero, con tutti i contenuti presenti sulla piattaforma (compresi i video delle serate passate di Sanremo), è necessario utilizzare una VPN come NordVPN, disponibile a 3,99 euro al mese.

Dopo aver attivato il servizio, tramite il link qui di sotto, è sufficiente scaricare l'app di NordVPN e scegliere un server italiano per avviare la connessione VPN. In questo modo, l'IP sarà "spostato" in Italia e i blocchi geografici saranno aggirati.

