Samsung Telefono arriva in via ufficiale sul Microsoft Store

La nuova app Samsung Telefono (Samsung Phone) è disponibile su Microsoft Store. L’azienda sudcoreana ha deciso di rilasciare l’app prima dell’arrivo dell’attesissimo Galaxy Book 4, ovvero un nuovo laptop con sistema operativo Windows, perfettamente compatibile con tutti i dispositivi dell’ecosistema Samsung. La serie Galaxy Book 4 è composta da quattro laptop, che vanno da un dispositivo base con i nuovi chipset Core Ultra di Intel al top di gamma con GPU RTX 4070 di NVIDIA. I nuovi laptop sono stati annunciati nel corso di dicembre, ma il lancio ufficiale non è previsto fino a gennaio. Prima di ciò l’azienda ha quindi deciso di rilasciare la nuova app per Windows, pensata proprio per gestire le chiamate da smartphone Samsung Galaxy.

Samsung Telefono: come funziona l’app per Windows

L'app Samsung Telefono è piuttosto semplice. Ogni volta che un telefono Galaxy connesso riceve una chiamata in arrivo, l'app la renderà accessibile anche da PC. Naturalmente sarà possibile anche effettuare chiamate utilizzando l’applicazione su PC. Al momento, l'app sembra essere limitata ai dispositivi mobile della serie Galaxy. Dall’altro lato, può essere installata su vari PC e laptop Windows con processore Intel, non solo su Galaxy Book 4. Ad oggi, se si utilizza ad esempio un dispositivo con processore AMD, l’app Samsung Phone presenta alcuni problemi e, in alcuni casi, è impossibile da avviare. Inoltre, secondo quanto riportato sui dettagli dell’app: “A seconda del Paese di produzione e del modello, potrebbero esserci restrizioni su alcune funzionalità del servizio”.

Come accennato all’inizio, la nuova app Samsung Telefono per Windows può già essere scaricata dal Microsoft Store. Tuttavia, per poterla sfruttare al meglio, gli utenti con smartphone Galaxy dovranno attendere l’arrivo del prossimo Samsung Galaxy Book 4. La data di rilascio della nuova serie di dispositivi non è ancora stata rivelata in via ufficiale. Tuttavia, ciò dovrebbe accadere entro il mese di gennaio 2024. Per saperne di più bisognerà quindi attendere i prossimi giorni o, al massimo, le prossime settimane.