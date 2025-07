Samsung presenta i suoi smartphone pieghevoli: ecco Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE

Il mondo degli smartphone pieghevoli si prepara a vivere una nuova stagione di innovazione grazie alla presentazione dei più recenti dispositivi Samsung, pensati per chi desidera il massimo in termini di design, tecnologia e prestazioni.

Durante il Galaxy Unpacked di New York, il colosso coreano ha svelato tre nuovi modelli destinati a segnare un punto di svolta: Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE. Questi dispositivi rappresentano la risposta di Samsung alle esigenze di un pubblico sempre più attento non solo alle performance, ma anche all’estetica e alla durabilità, grazie a una serie di innovazioni tecniche che promettono di ridefinire i parametri di riferimento del settore.

Samsung Galaxy Z Fold7: eleganza e potenza senza compromessi

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold7 si distingue immediatamente per il suo design ultrasottile: con uno spessore di soli 8,9 mm da chiuso e un peso contenuto di 215 grammi, è il modello a libro più sottile mai prodotto da Samsung. Merito della nuova cerniera Armor FlexHinge, che garantisce robustezza e fluidità di apertura, e dell’utilizzo di materiali premium come l’Advanced Armor Aluminum e il Corning Gorilla Glass Ceramic 2, capaci di offrire una resistenza superiore a urti e graffi.

Sul fronte fotografico, il Fold7 compie un vero salto generazionale: il sensore principale raggiunge i 200 megapixel, supportato da un ultra-wide da 12 MP e da un teleobiettivo da 10 MP, per garantire scatti dettagliati e versatili in ogni situazione. Il cuore pulsante del dispositivo è il potente Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una soluzione che assicura fluidità anche nelle attività più impegnative, grazie a configurazioni che possono arrivare fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Un mix di prestazioni e versatilità pensato per utenti che non accettano compromessi.

Galaxy Z Flip7: stile compatto e funzionalità avanzate

Il Galaxy Z Flip7 si conferma il punto di riferimento per chi cerca uno smartphone pieghevole a conchiglia dal design elegante e compatto. Il dispositivo misura appena 13,7 mm da chiuso e pesa 188 grammi, offrendo una maneggevolezza senza precedenti. La vera novità è rappresentata dalla FlexWindow Super AMOLED da 4,1 pollici, che consente di gestire notifiche, rispondere ai messaggi e accedere rapidamente alle app principali anche quando il telefono è chiuso, rivoluzionando l’esperienza d’uso quotidiana.

All’interno batte il nuovo Exynos 2500, un processore progettato per offrire prestazioni elevate e consumi ottimizzati, affiancato da 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. La batteria da 4.300 mAh, potenziata rispetto alle generazioni precedenti, garantisce un’autonomia prolungata anche in caso di utilizzo intenso, confermando la vocazione del Flip7 come compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Galaxy Z Flip7 FE: accessibilità senza rinunce

A sorprendere il pubblico è stato il lancio del Galaxy Z Flip7 FE, una variante pensata per rendere la tecnologia pieghevole più accessibile. Il design richiama quello del Flip6, ma le novità sotto la scocca sono molteplici: il processore Exynos 2400, un display esterno da 3,4 pollici e una doppia fotocamera da 50+12 MP. Questa soluzione permette di offrire un’esperienza di alto livello a un prezzo più contenuto, senza sacrificare le funzionalità essenziali che caratterizzano la gamma Flip.

Software, AI e sicurezza: il nuovo standard Samsung

Tutti e tre i modelli sono equipaggiati con One UI 8 basata su Android 16, l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata Samsung che offre un’esperienza d’uso intuitiva e personalizzabile. L’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale attraverso la suite Galaxy AI – che include anche il supporto a Google Gemini – apre la strada a una nuova generazione di servizi smart, dal riconoscimento vocale avanzato all’ottimizzazione automatica delle immagini, fino all’assistenza personalizzata nelle attività quotidiane.

Sul fronte della sicurezza, Samsung non lascia nulla al caso: i nuovi pieghevoli sono protetti dalla piattaforma Knox Matrix, una soluzione pensata per garantire la massima protezione dei dati personali, sia in ambito lavorativo che privato. Un ulteriore punto di forza è la promessa di ben sette anni di aggiornamenti software, che assicura longevità e sicurezza nel tempo.

Disponibilità, prezzi e promozioni di lancio

I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung sono già disponibili per il pre-ordine in Italia, con prezzi che partono da 2.199 euro per il Fold7, 1.279 euro per il Flip7 e 1.069 euro per il Flip7 FE. Per incentivare l’acquisto, l’azienda propone una serie di promozioni esclusive: dal raddoppio gratuito dello storage agli omaggi come le Galaxy Buds3 Pro, fino agli abbonamenti semestrali a Google AI Pro, pensati per arricchire ulteriormente l’esperienza d’uso.