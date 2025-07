Samsung potrebbe lanciare il Galaxy Z Flip 7 FE: un foldable per tutti i portafogli

Durante l’atteso evento Galaxy Unpacked previsto per il 9 luglio, il colosso sudcoreano presenterà con ogni probabilità il nuovo Galaxy Z Flip 7 FE, un modello pensato per rendere accessibile la tecnologia pieghevole a un pubblico più ampio, si tratterebbe, dunque, di uno dei foldable più economici sull'intero mercato.

Un foldable economico

Questo dispositivo potrebbe rappresentare una svolta significativa, poiché si propone come il primo foldable economico della gamma Samsung, affiancando i già noti Z Flip 7 e Z Fold 7. La notizia è stata svelata in anticipo da Spigen, celebre produttore di cover, che ha confermato l’esistenza del nuovo modello.

Con un prezzo stimato intorno ai 736 dollari, il Galaxy Z Flip 7 FE promette di combinare convenienza e prestazioni elevate, grazie all’adozione del chip Exynos 2500 a 3 nanometri, lo stesso montato sul modello standard.

Design e hardware

Dal punto di vista del design, il nuovo dispositivo riprenderebbe molte caratteristiche del suo predecessore, il Galaxy Z Flip 6, ma introdurrebbe aggiornamenti dal punto di vista hardware che ne migliorano le performance. Tuttavia, il modello standard del Z Flip 7 si distinguerà per schermi più ampi e un comparto fotografico superiore, mentre il top di gamma Z Fold 7 integrerà il potente processore Snapdragon 8 Elite e un design ulteriormente ottimizzato.

La strategia di Samsung

La strategia di Samsung è chiara: diversificare l’offerta per contrastare il rallentamento delle vendite nel segmento dei pieghevoli, spesso percepiti come troppo costosi. L’introduzione di un modello più accessibile come il Galaxy Z Flip 7 FE potrebbe aprire il mercato a nuovi utenti, senza compromettere gli standard qualitativi che contraddistinguono il brand.

L’annuncio ufficiale del Galaxy Z Flip 7 FE potrebbe avvenire durante il Galaxy Unpacked durante il quale potrebbero essere chiarite ulteriormente le specifiche tecniche e la disponibilità di questo dispositivo, che potrebbe ridefinire il mercato dei pieghevoli, rendendoli finalmente alla portata di un pubblico più ampio.