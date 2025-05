Samsung Odyssey OLED G6: il primo monitor da gaming da 500Hz

Il mondo del gaming si prepara a una nuova era con l'arrivo del primo monitor da gaming da 500Hz, presentato da Samsung. Questo innovativo dispositivo, l'Odyssey OLED G6, rappresenta un salto tecnologico che promette di ridefinire gli standard di fluidità e reattività nei videogiochi.

Inizialmente lanciato in mercati selezionati dell'Asia, tra cui Singapore, Thailandia, Vietnam e Malesia, il monitor sarà progressivamente distribuito in altre regioni entro la fine dell'anno. Hoon Chung, Vicepresidente Esecutivo della divisione Visual Display di Samsung Electronics ha dichiarato che questo monitor rappresenta un passo decisivo nell'evoluzione delle tecnologie di visualizzazione, garantendo un'esperienza di gioco senza precedenti.

Tecnologia avanzata per i gamer più esigenti

L'Odyssey OLED G6, con un display da 27 pollici, è equipaggiato con una frequenza di aggiornamento di 500Hz e un tempo di risposta ultrarapido di 0,03ms GTG. Queste caratteristiche assicurano una fluidità eccezionale anche durante le sessioni di gioco più intense. La risoluzione QHD (2560 x 1440), combinata con la tecnologia QD-OLED, garantisce immagini nitide e colori vibranti, rendendo ogni dettaglio visibile.

Certificato DisplayHDR True Black 500, il monitor supporta tecnologie come NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, eliminando effetti di tearing e migliorando l'esperienza visiva nei giochi competitivi. Queste caratteristiche lo posizionano come un riferimento per i gamer professionisti e gli appassionati.

Comfort e durabilità per lunghe sessioni

Progettato per lunghe sessioni di gioco, il monitor offre una luminosità di picco di 1.000 nit e una tecnologia Glare Free per ridurre i riflessi e minimizzare l'affaticamento visivo. Inoltre, il sistema OLED Safeguard+ protegge il pannello dal burn-in, assicurando una lunga durata e una qualità dell'immagine costante nel tempo.

Un altro punto di forza è la certificazione Pantone Validated, che garantisce una riproduzione accurata di oltre 2.100 colori e più di 110 tonalità SkinTone. Questo rende l'Odyssey OLED G6 ideale non solo per i giochi, ma anche per attività creative che richiedono una fedeltà cromatica impeccabile.

Un nuovo standard nel settore

Con questo lancio, Samsung rafforza ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato dei monitor gaming, un settore in cui domina da sei anni consecutivi. In particolare, l'azienda si conferma all'avanguardia nel segmento OLED.